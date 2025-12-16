Hiszpanie już wiedzą. Piszą o decyzji Barcelony ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca przyszłego roku. Na razie nic oficjalnie nie zostało ogłoszone i nie wiadomo, czy współpraca między obiema stronami będzie wciąż kontynuowana. - Nie chodzi tutaj o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył propozycję, to nie dałbym odpowiedzi - mówił Lewandowski podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski.

Wtedy zapadnie decyzja ws. Lewandowskiego. "Strukturalna decyzja"

Kiedy zapadnie decyzja ws. Lewandowskiego? Sergi Capdevilla z dziennika "Sport" uważa, że sprawa kontraktu Lewandowskiego jest zdecydowanie najważniejsza w Barcelonie. Dziennikarz przekazuje, że ostateczna decyzja Barcelony ma zapaść na wiosnę.

"To decyzja strukturalna o największym znaczeniu. Barcelona stoi u progu decyzji dotyczącej napastnika, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłości w perspektywie średnioterminowej. Lewandowski mógłby zgodzić się pozostać w roli mentora lub drugoplanowego gracza i zarabiać znacznie mniej. O ile uzgodni się taki status i nie będzie nieporozumień, nikt nie powinien wykluczać, że Robert pozostanie" - czytamy w artykule.

"Chodzi też o to, aby Ferran Torres nadal zyskiwał na znaczeniu, tak jak robi to obecnie i aby pojawiła się kolejna postać, która jest niezwykle potrzebna, by podnieść poziom konkurencji w ataku" - dodaje Capdevilla.

Do tej pory Lewandowski zagrał w 17 meczach tego sezonu, w których strzelił osiem goli i zanotował dwie asysty. Na razie Robert nie strzelił ani jednego gola w Lidze Mistrzów, a wszystkie trafienia miały miejsce w lidze hiszpańskiej. Skuteczniejszy od Lewandowskiego jest tylko Ferran Torres, który ma 13 goli w tym sezonie.

Lewandowski przekazał swoją decyzję Laporcie. "W klubie wolą poczekać"

W ostatnią sobotę doszło do spotkania między prezesem Joanem Laportą a Pinim Zahavim, który reprezentuje interesy Lewandowskiego. Sam piłkarz miał przekazać Laporcie, że chciałby pozostać w klubie na jeszcze jeden sezon.

"Lewandowski czuje się na tyle sprawny, by dalej móc grać dla Katalończyków. Co więcej, jego żona ma w mieście kilka biznesów, na czele z siłownią, do której często uczęszcza. Ten czynnik wzmacnia powiązania Lewandowskich z Barceloną. W klubie na razie wolą poczekać i zobaczyć, jak Lewandowski spisze się w kluczowej fazie sezonu" - pisał ostatnio dziennik "Sport".

Lewandowski nie może jednak narzekać na brak zainteresowania, bo w ostatnich tygodniach jego sytuacją interesował się m.in. Milan czy Fenerbahce. Były też doniesienia, że Inter Miami zaczęło szukać domu dla Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych.