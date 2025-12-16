Media: Flick podjął decyzję ws. Szczęsnego. Oto skład Barcelony na Puchar Króla

32 - tyle razy w swojej historii FC Barcelona wygrywała Puchar Króla. Po raz ostatni dokonała tego w poprzednim sezonie, gdy wygrała 3:2 w finale z Realem Madryt po golu Julesa Kounde w 116. minucie spotkania. Teraz Barcelona ma szansę, by po raz pierwszy od dziesięciu lat wygrać Puchar Króla w dwóch kolejnych sezonach. Pierwszym przeciwnikiem dla zespołu Hansiego Flicka będzie CD Guadalajara, a więc zespół występujący na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Co z występami Polaków?

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najlepszy bramkarz świata?! "Niesamowity potencjał"

Oto wybory Flicka na Puchar Króla. Szczęsny kosztem ter Stegena

Jedną z największych zagwozdek dla Flicka przed meczem Pucharu Króla była obsada bramki. W związku z tym, że trener Barcelony zapowiedział "odpoczynek" dla Joana Garcii, to wybór pozostał między Wojciechem Szczęsnym a Marc-Andre ter Stegenem. Wcześniej Niemiec był kontuzjowany, ale przez to, że ter Stegen ma długi kontrakt, jest kapitanem Barcelony i nie zarabia najmniej w drużynie, to pojawiły się pytania, czy nie będzie on forsowany kosztem Szczęsnego.

Wszystkie hiszpańskie media są pewne, że to Szczęsny będzie wyborem Flicka na rozgrywki Pucharu Króla. Polak znajduje się we wszystkich przewidywanych składach Barcelony w gazetach. Choć Flick nie wykluczył występu Roberta Lewandowskiego - mimo faktu, że Robert ostatnio trenował indywidualnie - to raczej jest brany pod uwagę w roli rezerwowego.

Wiele wskazuje na to, że szansę do odpoczynku przed kolejnym ligowym meczem dostaną Pau Cubarsi, Alejandro Balde czy Pedri. Po raz kolejny w roli środkowego obrońcy wystąpi Gerard Martin, a w wyjściowym składzie Barcelony będzie 18-letni Jofre Torrents czy 17-letni Dro Fernandez.

Zobacz też: W Polsce powstanie perełka za 400 mln zł. Tak ma wyglądać

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Guadalajarą:

Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Andreas Christensen/Pau Cubarsi, Gerard Martin, Jofre Torrents - Marc Casado, Frenkie de Jong - Roony Bardghji, Dro Fernandez, Fermin Lopez - Marcus Rashford/Ferran Torres

Relacja tekstowa na żywo z meczu CD Guadalajara - FC Barcelona będzie dostępna do śledzenia we wtorek o godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.