Już prawie siedem miesięcy minęło od czasu, kiedy Marc-Andre ter Stegen ostatni raz założył bluzę reprezentacji Niemiec i zagrał w jej bramce. Wtedy Niemcy przegrali 0:2 z Francją w meczu o trzecie miejsce w Lidze Narodów. Niemieckie media zastanawiają się teraz, czy jest szansa by 33-letni Marc-Andre ter Stegen zagrał na przyszłorocznych mistrzostwach świata rozegranych w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio między słupkami Niemiec grał 35-letno Oliver Baumann z Hoffenheim, ale wielu ekspertów uważa, że to nie on powinien być "1" na mundialu.

Czarne chmury nad ter Stegenem. Niemcy alarmują. "To niemożliwe"

Teraz na temat ter Stegena tekst napisał niemiecki dziennik "Kicker, który zatytułował: Flick daje Garcii chwilę wytchnienia - powrót ter Stegena?, a na zdjęciu głównym dał Niemca śmiejącego się z Wojciechem Szczęsnym. "Kicker" pisze jasno, że ter Stegen musi regularnie grać, jeśli marzy by wystąpić na mistrzostwach świata.

Screen artykułu z Kickera Screen Kicker

"Nawet jeśli ter Stegen dostanie pozwolenie na grę z trzecioligowym klubem w Pucharze Króla, nie rozwiąże to jego fundamentalnego problemu. Garcia jest – według Flicka również – zdecydowanym numerem jeden, co oznacza, że niemiecki bramkarz stoi przed perspektywą siedzenia na ławce rezerwowych w drugiej połowie sezonu. Pomysł, by 33-latek stanął na bramce reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata bez żadnego treningu meczowego, jest niemożliwy, o czym wspominał już selekcjoner reprezentacji Julian Nagelsmann - pisze Kicker.

Niemcy chwalą też bardzo Wojciecha Szczęsnego, drugiego konkurenta ter Stegena do gry w bramce FC Barcelony. Doceniają to, co Polak zrobił w poprzednim sezonie w barwach mistrzów Hiszpanii.

- Oprócz ter Stegena, szansę na grę może liczyć również Wojciech Szczęsny. Polak zastąpił już w tym sezonie Garcię podczas kilkutygodniowej przerwy spowodowanej kontuzją, zanim numer jeden powrócił w połowie listopada i odzyskał pełną pewność siebie. „Marc to fantastyczny bramkarz. Mamy trzech fantastycznych bramkarzy" – powiedział Flick. Ale Szczęsny również „pokazał fantastyczne występy w zeszłym sezonie i zapewnił nam stabilność w tym sezonie, gdy Joan był kontuzjowany. Jest też ważny w szatni" - dodaje Kicker.

Ter Stegen w FC Barcelonie zagrał dotychczas 422 spotkania, wpuścił 416 bramek, a 175 razy zachował czyste konto. Jego bilans w reprezentacji Niemiec to: 44 mecze, 54 wpuszczonych goli i 13 czystych kont.

Mecz Guadalajara - FC Barcelona rozpocznie się we wtorek, 16 grudnia o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.