Złe wieści z Barcelony ws. Lewandowskiego. To oznacza jedno

Robert Lewandowski znów zanotował zniżkę formy. Ostatni raz do siatki trafił 22 listopada w meczu z Athletikiem Bilbao (4:0). Co najbardziej niepokojące w niedawnych spotkaniach z Betisem Sewilla (5:3) i Osasuną Pampeluna (2:0) w ogóle nie wychodził na murawę. Hansi Flick od początku do końca trzymał go ławce rezerwowych. W tym drugim przypadku nie zadecydowały o tym jednak względy sportowe.

Lewandowski kontuzjowany. Są nowe informacje

Tak przynajmniej twierdziła hiszpańska dziennikarka Mireia Ruiz Serapio. - Polak nie zagrał w meczu z Osasuną z powodu kontuzji ścięgna udowego. W nagłym wypadku mógł zagrać 15 minut, ale po pierwszej bramce Barcelony nie było to konieczne - poinformowała w sobotę wieczorem.

Informacje były dość niepokojące w kontekście kolejnych spotkań mistrzów Hiszpanii. Już we wtorek 16 grudnia ekipa z Camp Nou zmierzy się na wyjeździe z Guadalajarą w 1/16 finału Pucharu Króla, a pięć dni później czeka ją ligowe stracie z Villarrealem. W niedzielę "Mundo Deportivo" przekazało, że Polak praktycznie nie brał udziału w przeprowadzonym wówczas treningu i profilaktycznie pozostał w siłowni. Z kolei w poniedziałek pojawiły się kolejne doniesienia na temat zdrowia Lewandowskiego.

Media: Lewandowski nie trenował. Ziścił się czarny scenariusz

Podzielił się nimi dziennikarz radia Onda Cero - Alfredo Martinez. - Lewandowski opuścił trening przed meczem Pucharu z powodu bólu ścięgna udowego. Nie pojedzie do Guadalajary - napisał na portalu X i zamieścił filmik z treningu FC Barcelony. Wśród będących na boisku piłkarzy FC Barcelony rzeczywiście nie widać Roberta Lewandowskiego.

Mecz Guadalajara - FC Barcelony rozpocznie się we wtorek 16 grudnia o godz. 21:00. Do dyspozycji trenera powinien być Wojciech Szczęsny, którego przeciwko Osasunie zabrakło nawet na ławce rezerwowych z powodu zapalenia żołądka i jelit. Nie jest jednak pewne, czy Hansi Flick na niego postawi. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.