Agent Lewandowskiego w akcji! Oto co ustalił z Barceloną ws. Polaka

Czy Robert Lewandowski opuści FC Barcelonę? To pytanie od miesięcy pobrzmiewa w głowach kibiców z Polski oraz Katalonii. Rok 2025 dobiega końca, a to oznacza, że naszemu reprezentantowi pozostanie równo pół roku kontraktu z obecnym klubem. Barcelona prędzej czy później będzie musiała podjąć decyzję, czy spróbować dogadać się z Lewandowskim, czy może uznać, że ich wspólny czas minął i dać Polakowi wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu.

Doszło do kluczowego spotkania ws. Lewandowskiego

Przewidywania Hiszpanów w tej sprawie regularnie się zmieniają i na ten moment nie sposób stwierdzić, co się zdarzy. Wiadomo jednak, że obie strony działają już w tej sprawie. Wedle doniesień katalońskiego dziennika "Sport" w sobotę 13 grudnia doszło do spotkania prezydenta klubu Joana Laporty z agentem Lewandowskiego Pinim Zahavim. Rozmawiali przez około dwie godziny, a Zahavi przedstawił punkt widzenia naszego reprezentanta.

Barcelona nadal nie chce się spieszyć

- Polski napastnik na ten moment pragnie zostać w Barcelonie na jeszcze jeden rok. Czuje się na tyle sprawny, by dalej móc grać dla Katalończyków. Co więcej, jego żona ma w mieście kilka biznesów, na czele z siłownią, do której często uczęszcza. Ten czynnik wzmacnia powiązania Lewandowskich z Barceloną - czytamy.

- W klubie na razie wolą poczekać i zobaczyć, jak Lewandowski spisze się w kluczowej fazie sezonu. W styczniu zacznie się najbardziej intensywna część z Superpucharem, najważniejszymi meczami w La Liga oraz w Lidze Mistrzów. Mocno wierzą, że Lewandowski znów będzie decydujący i zapewni odpowiednie liczby w kluczowych momentach. Polak będzie oceniany z meczu na mecz. Zarząd ma świadomość, że rozstanie się z Robertem, zwolniłoby mnóstwo miejsca w limicie płacowym, ale jednocześnie wiedzą, że posiadanie zawodnika o charakterystyce Lewandowskiego jest istotne zarówno na boisku, jak i poza nim. Dlatego też w najbliższym czasie nie ma się co spodziewać ostatecznych decyzji - pisze "Sport".