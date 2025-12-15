FC Barcelona jest w dosyć komfortowej sytuacji w lidze hiszpańskiej. Zespół Hansiego Flicka ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt, a w ostatniej kolejce pokonał 2:0 Osasunę po dublecie Raphinhi. Poza tym Barcelona wciąż jest w grze o miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Mistrzów - aktualnie ma dziesięć punktów po sześciu meczach. Na przełomie 2025 i 2026 r. trener Barcelony będzie musiał podjąć ważną decyzję. Jest ona powiązana z powrotem Marc-Andre ter Stegena do zdrowia. Co w tej sytuacji z Wojciechem Szczęsnym?

Kluczowa decyzja Flicka. To może naznaczyć rolę Szczęsnego w Barcelonie

We wtorkowy wieczór Barcelona zagra z CD Guadalajara w 1/16 finału Pucharu Króla. Flick będzie musiał zdecydować, czy w tych rozgrywkach podstawowym bramkarzem też będzie Joan Garcia (jak w przypadku ligi hiszpańskiej i Ligi Mistrzów), czy warto postawić na ter Stegena lub Szczęsnego. Ostatnio Polak był poza kadrą na mecz z Osasuną ze względu na zapalenie żołądka i jelit, ale w niedzielę, a więc dzień po meczu, już normalnie trenował.

Dziennik "Sport" wskazuje na trzy scenariusze, a jednym z nich jest postawienie na Szczęsnego w Pucharze Króla "ze względu na jego formę". "Flick zawsze miałby argument, by bronić swojej decyzji, że ter Stegen od wielu miesięcy nie gra i potrzebuje więcej treningów, by zbliżyć się do swojej najlepszej formy" - czytamy w artykule. "Sport" dodaje, że postawienie na ter Stegena mogłoby sklasyfikować Szczęsnego jako trzeciego bramkarza w Barcelonie, więc byłby "największym poszkodowanym".

"Mecz Pucharu Króla jest znacznie ważniejszy dla przyszłości ter Stegena, niż się wydaje. Jego sytuacja w Barcelonie może się zmienić w ciągu kilku tygodni. Gdyby zagrał Szczęsny, wiadomość od Flicka wzmocniłaby intencje zarządu Joana Laporty. Pozycja ter Stegena w pierwszym składzie posłużyłaby do wyeksponowania bramkarza" - komentuje dziennik "El Confidencial". Warto zaznaczyć, że dzięki operacji Ter Stegena Barcelona mogła zarejestrować Joana Garcię.

Ter Stegen trafił do Barcelony latem 2014 r. z Borussii Moenchengladbach. W tym czasie Niemiec zagrał w ponad 420 meczach, w których zachował 175 czystych kont. Barcelona z ter Stegenem w składzie wygrała sześć mistrzostw Hiszpanii, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata czy Superpuchar UEFA.

Spotkanie CD Guadalajara - FC Barcelona odbędzie się we wtorek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.