A jednak! Jest decyzja Kloppa ws. powrotu do roli trenera

Juergen Klopp obejmie Real Madryt? Pogłoski na ten temat obiegły ostatnio światowe media. Hiszpański dziennik "El Mundo" twierdził, że posada Xabiego Alonso wisi na włosku, a o jego przyszłości zadecyduje mecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Spotkanie skończyło się porażką Realu 1:2. Mimo to decyzji ws. szkoleniowca wciąż nie ma. W gronie kandydatów do jego zastąpienia mieli być Zinedine Zidane oraz wspomniany wcześniej Klopp...

Informację potwierdził dziennikarz niemieckiego Sky Sports Florian Plettenberg. - Oczekuje się, że Xabi Alonso wystąpi co najmniej w niedzielnym meczu w Alaves. W przypadku zwolnienia (czego Real Madryt chce uniknąć), Juergen Klopp jest jednym z kandydatów - napisał w czwartek na platformie X. A co na to sam zainteresowany?

Jak na razie Klopp osobiście nie odniósł się do tematu. Zrobił to za niego prezes Red Bulla Lipsk, Oliver Mintzlaff. - Juergen dał jasno do zrozumienia, że w tej chwili nie chce być trenerem - powiedział podczas imprezy zorganizowanej przez Leipziger Volkszeitung. Jego słowa cytuje "Sports Illustrated".

Obecnie Klopp obejmuje stanowisko dyrektora współpracy międzynarodowej w sekcji piłkarskiej Red Bulla i zdaniem Mintzlaffa pozostanie na nim nawet pomimo zainteresowania Realu. - Czy w pewnym momencie jego życia się to zmieni? Oczywiście jest to możliwe. Ale widzę, jak bardzo jest zaangażowany w tę pracę, jak wiele pomysłów ma i jak bardzo chce się dalej rozwijać. Dlatego jestem o niego całkowicie spokojny - przyznał.

O tym, że były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu nie zamierza wracać do zawodu, mówił zresztą nie tak dawno on sam. We wrześniu Klopp udzielił szerokiego wywiadu "The Athletic", w którym sugerował wręcz, że już nigdy nie zasiądzie na ławce trenerskiej. - Tak teraz myślę. Niczego mi nie brakuje - przyznał.