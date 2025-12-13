Oto skład Barcelony na mecz z Osasuną. Wiadomo, co z Lewandowskim

Piłkarze FC Barcelony mają ostatnio znakomitą passę w La Lidze. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka wygrała aż spotkań meczów z rzędu! W każdym z nich zdobywała też przynajmniej trzy bramki. Przy kilku wpadkach Realu Madryt, mistrzowie Hiszpanii mają już nad nim cztery punkty przewagi.

Tak FC Barcelona zagra z Osasuną

W sobotę FC Barcelona przynajmniej do niedzielnego wieczoru może zwiększyć przewagę do siedmiu punktów. Musi jednak wygrać u siebie z Osasuną. Hiszpańskie media kilka dni temu pisały, że Hansi Flick w spotkaniu tym może dać szansę kilku rezerwowym. Ostatecznie jednak największe hiszpańskie dzienniki w sobotę rano prognozowały, że nie będzie rotacji i szansę otrzymają podstawowi piłkarze. Niektórych polskich kibiców interesowało najbardziej, czy drugą szansę z rzędu dostanie Robert Lewandowski.

Ostatecznie Hansi Flick zdecydował, że Polak usiądzie tylko na ławce rezerwowych. W jego miejsce w środku ataku zagra Ferran Torres, który popisał się hat-trickiem w ostatnim pojedynku ligowym (wygranym 5:3 na wyjeździe z Realem Betis). Niemiec, zgodnie z tym co pisały w sobotę hiszpańskie media, zdecydował się na niemal najmocniejszy skład.

Flick w porównaniu do poprzedniego meczu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów (wygranego 2:1) zrobił dwie zmiany. Za Fermina Lopeza i Roberta Lewandowskiego zagrają z Osasuną Marcus Rashford oraz Ferran Torres.

Być może to też efekt tego, że w przyszłym tygodniu nie gra ani La Liga, ani Liga Mistrzów. FC Barcelona zagra co prawda już we wtorek, ale na wyjeździe w 1/16 finału Pucharu Króla z trzecioligową Guadalajarą. Jest więcej niż pewne, że w tym starciu szansę dostaną zmiennicy.

Mecz FC Barcelona - Osasuna rozpocznie się w sobotę o godz. 18.30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Skład FC Barcelony:

Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, Pedri - Yamal, Raphinha, Rashford - Ferran Torres.