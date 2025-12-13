O 12:23 Barcelona wydała komunikat ws. Szczęsnego. "W ostatniej chwili"

Wojciech Szczęsny od końcówki września do początku listopada był pierwszym bramkarzem FC Barcelony, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Później wrócił na ławkę rezerwowych, a przed ligowym meczem z Osasuną napłynęły niepokojące wieści.

FC Barcelona nagle wydała komunikat ws. Wojciecha Szczęsnego. Dlatego nie ma go w składzie

Polak nie znalazł się w kadrze meczowej, jednak powód jego absencji błyskawicznie się wyjaśnił. "Szczęsny w ostatniej chwili wypadł z dzisiejszego meczu z Osasuną z powodu zapalenia żołądka i jelit" - przekazano o 12:23 w serwisie X.

Tym samym w spotkaniu z zespołem z Pampeluny trener Hansi Flick będzie miał do dyspozycji Garcię (najpewniej zagra od początku), 19-letniego Diego Kochena oraz Marca-Andre ter Stegena, który niedawno wrócił po kontuzji i we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt (2:1) po raz pierwszy od dawna był w kadrze meczowej. Dodajmy, że w szerokim składzie na Osasunę jest Robert Lewandowski.

Kadra FC Barcelony na ligowy mecz z Osasuną:

Bramkarze : Joan Garcia, Diego Kochen, Marc-Andre ter Stegen;

: Joan Garcia, Diego Kochen, Marc-Andre ter Stegen; Obrońcy : Alejandro Balde, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jofre, Jules Kounde, Gerard Martin;

: Alejandro Balde, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jofre, Jules Kounde, Gerard Martin; Pomocnicy : Marc Bernal, Marc Casado, Frenkie de Jong, Dro Fernandez, Fermin Lopez, Tommy Marques, Pedri;

: Marc Bernal, Marc Casado, Frenkie de Jong, Dro Fernandez, Fermin Lopez, Tommy Marques, Pedri; Napastnicy: Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Mecz La Ligi FC Barcelona - Osasuna rozpocznie się o godz. 18:30. Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

