Godziny do meczu Barcelony, a tu takie wieści ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował

FC Barcelona wygrała sześć ostatnich meczów ligowych, a o od początku listopada nie wygrała tylko dwóch z dziewięciu meczów (w Lidze Mistrzów remis z Clubem Brugge i porażka z Chelsea). Teraz przed nią mecz z Osasuną, drużyną z drugiej połowy tabeli La Ligi.

FC Barcelona zagra z Osasuną. Hansi Flick określił się ws. Roberta Lewandowskiego

Hiszpańskie media przewidują skład, jaki wystawi na to starcie trener Hansi Flick. Kilka dni temu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt (2:1) w LM od początku zagrał Robert Lewandowski, jednak tym razem ma usiąść na ławce rezerwowych. Miejsce na środku ataku zajmie Ferran Torres.

Tuż za plecami 25-latka zagrają Lamine Yamal, Raphinha i Marcus Rashford. W wyjściowym składzie mają się pojawić również m.in. Pedri oraz Jules Kounde, którego gole zapewniły zwycięstwo nad Eintrachtem. Hiszpańska prasa nie ma też wątpliwości co do obsady bramki.

- (Garcia - red.) gra, bo mamy do niego zaufanie. Na razie nie zamierzamy zastępować Joana. On jest numerem jeden - mówił Flick na piątkowej konferencji prasowej. Zatem to 24-latek, a nie Wojciech Szczęsny czy wracający po kontuzji Marc-Andre ter Stegen zajmie miejsce między słupkami. Generalnie największe hiszpańskie dzienniki sportowe - "Sport", "Mundo Deportivo", "Marca" i "Sport" - są w pełni zgodne co do prognozowanej jedenastki.

Przewidywany skład FC Barcelony na ligowy mecz z Osasuną

Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Eric Garcia, Pedri - Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford - Ferran Torres

Mecz FC Barcelona - Osasuna zostanie rozegrany w sobotę o godz. 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

