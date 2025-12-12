FC Barcelona wróciła na zwycięską ścieżkę i w czterech ostatnich meczach zdobywała komplet punktów. Chociaż dalej ma problemy w defensywie - we wspomnianych czterech grach łącznie straciła sześć goli. Czy w związku z tym można spodziewać się zmian w składzie?

FC Barcelona znajdzie sposób na uszczelnienie defensywy? Hansi Flick ogłasza ws. bramkarzy

Na konferencji prasowej przed ligową potyczką z Osasuną trener Hansi Flick otrzymał pytanie o obsadę bramki. - Joan Garcia jest numerem jeden i tyle - odpowiedział (cytat za "Sportem"), czy nie zostawił złudzeń, że Szczęsny na długo wróci na ławkę rezerwowych. Niepewność zostawił natomiast w kwestii zmiennika Hiszpana - wydawać by się mogło, że jest nim Polak, który grał pod nieobecność 24-latka. Jednak teraz gotowy do gry jest Marc-Andre ter Stegen, kapitan zespołu, jeszcze niedawno leczący uraz.

- Podobnie jak w przypadku zawodników z pola, tak i tu nie mówię, kto jest numerem dwa, a kto trzy. (Garcia - red.) gra, bo mamy do niego zaufanie. Na razie nie zamierzamy zastępować Joana. On jest numerem jeden - podkreślił Flick.

Hansi Flick przemówił ws. sytuacji Marca-Andre ter Stegena. "Wyraziłem się jasno"

Powrót niemieckiego bramkarza to nośny temat, mając na uwadze jego letnie spory z klubem. Wedle medialnych doniesień 33-latek może odejść nawet w zimowym oknie transferowym, jeśli nie będzie otrzymywał szans (a na to się nie zanosi).

Flick został zapytany o sytuację rodaka. - Rozmawiałem z nim, wyraziłem się jasno. Ale to pozostaje między mną a zawodnikiem - oznajmił 60-latek. W ten sposób nie rozwiał żadnych wątpliwości, więc pozostaje czekać na rozwój sytuacji. Zwłaszcza że we wtorek 16 grudnia Katalończycy zagrają z trzecioligowym CD Guadalajara w Pucharze Króla i trener raczej wystawi któregoś ze zmienników Garcii.

Natomiast ligowy mecz FC Barcelona - Osasuna zostanie rozegrany w sobotę 13 grudnia o godz. 18:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

