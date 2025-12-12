Media: Lewandowski zdecydował ws. pieniędzy. To w tym klubie chce grać

Robert Lewandowski rozgrywa czwarty sezon w FC Barcelonie. Czy ostatni? Jego umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku i trudno powiedzieć, czy zostanie przedłużona. Stanowisko jednej ze stron wydaje się jasne.
Informacje w tej kwestii przekazał Jose Alvarez, były piłkarz Polonii Warszawa, w hiszpańskim programie El Chiringuito. - To prawda, że w Barcelonie już zaczynają myśleć o nadchodzących oknach transferowych. Choć trudno będzie o ruchy w zimowym okienku transferowym, pozycje, które chcą wzmocnić latem, są jasne, a jedną z nich jest atak. Jest jednak pewien haczyk: kontrakt Lewandowskiego wygasa - zaczął.
Następnie ogłosił plany reprezentanta Polski. - Z tego, co mi powiedziano, Lewandowski zamierza porozmawiać z (władzami - red.) Barcelony i przekazać im, że chce zostać. Oczywiście z dużo niższą pensją, dużo, dużo niższą, i wiedząc, że jego rola może zostać znacznie ograniczona - wyjawił.
Na pewno zawodnik musiałby pójść na duże ustępstwa. Obecnie jest jednym z najlepiej zarabiających w zespole, a jednocześnie nie daje tak wiele na boisku, ponadto w przyszłym roku skończy 38 lat. Jednak ma powody, aby zostać w stolicy Katalonii.
- Jest szczęśliwy w Barcelonie, jego rodzina mocno związała się z tym miejscem. Jego żona prowadzi tam interesy. Jak wspomniałem, jest szczęśliwy i zamierza porozmawiać z Barceloną, która jest otwarta na negocjacje. (Lewandowski - red.) chce ich wysłuchać i powiedzieć, że chciałby kontynuować grę w klubie, nawet przy bardzo niskim wynagrodzeniu - podsumował Alvarez.
W obecnym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 17 meczów, strzelił dwa gole i zanotował osiem asyst w barwach FC Barcelony. Jego bilans od początku pobytu w katalońskiej drużynie to 164 mecze, 109 bramek oraz 22 asysty. Zdobył z nią dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa krajowe superpuchary i jeden Puchar Króla. W sezonie 2021/22 został królem strzelców La Ligi.
