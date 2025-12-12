Media: Lewandowski zdecydował ws. pieniędzy. To w tym klubie chce grać

Robert Lewandowski rozgrywa czwarty sezon w FC Barcelonie. Czy ostatni? Jego umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku i trudno powiedzieć, czy zostanie przedłużona. Stanowisko jednej ze stron wydaje się jasne.

REKLAMA

Zobacz wideo Leo Beenhakker wściekł się na Piotra Żelaznego! "Tak się wkurzył, że zaczął mnie wyzywać"

Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelonie? Oto co planuje

Informacje w tej kwestii przekazał Jose Alvarez, były piłkarz Polonii Warszawa, w hiszpańskim programie El Chiringuito. - To prawda, że w Barcelonie już zaczynają myśleć o nadchodzących oknach transferowych. Choć trudno będzie o ruchy w zimowym okienku transferowym, pozycje, które chcą wzmocnić latem, są jasne, a jedną z nich jest atak. Jest jednak pewien haczyk: kontrakt Lewandowskiego wygasa - zaczął.

Następnie ogłosił plany reprezentanta Polski. - Z tego, co mi powiedziano, Lewandowski zamierza porozmawiać z (władzami - red.) Barcelony i przekazać im, że chce zostać. Oczywiście z dużo niższą pensją, dużo, dużo niższą, i wiedząc, że jego rola może zostać znacznie ograniczona - wyjawił.

To dlatego Robert Lewandowski chce zostać w FC Barcelonie

Na pewno zawodnik musiałby pójść na duże ustępstwa. Obecnie jest jednym z najlepiej zarabiających w zespole, a jednocześnie nie daje tak wiele na boisku, ponadto w przyszłym roku skończy 38 lat. Jednak ma powody, aby zostać w stolicy Katalonii.

Zobacz także: Bjelica przemówił ws. Legii! Tak go potraktowali

- Jest szczęśliwy w Barcelonie, jego rodzina mocno związała się z tym miejscem. Jego żona prowadzi tam interesy. Jak wspomniałem, jest szczęśliwy i zamierza porozmawiać z Barceloną, która jest otwarta na negocjacje. (Lewandowski - red.) chce ich wysłuchać i powiedzieć, że chciałby kontynuować grę w klubie, nawet przy bardzo niskim wynagrodzeniu - podsumował Alvarez.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 17 meczów, strzelił dwa gole i zanotował osiem asyst w barwach FC Barcelony. Jego bilans od początku pobytu w katalońskiej drużynie to 164 mecze, 109 bramek oraz 22 asysty. Zdobył z nią dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa krajowe superpuchary i jeden Puchar Króla. W sezonie 2021/22 został królem strzelców La Ligi.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU