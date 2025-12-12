Ważne wieści dla Lewandowskiego. Barcelona oficjalnie ogłosiła. Podpisane

Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Andreas Christensen - to trzech piłkarze FC Barcelony, którym kończą się umowy z FC Barceloną latem przyszłego roku. Do czerwca 2027 roku kontrakty ważne mają kolejni trzej zawodnicy: Wojciech Szczęsny, Dro Fernandez oraz najlepszy strzelec drużyny w tym sezonie - Ferran Torres.

Eric Garcia z nową umową w FC Barcelonie. Co z Robertem Lewandowskim?

Jeszcze do środy umowę do czerwca 2026 roku obok Lewandowskiego, Rashforda i Christensena, miał też ważną Eric Garcia. To już jest jednak nieaktualne, bo uniwersalny obrońca (z powodzeniem może grać na środku i boku obrony oraz w roli defensywnego pomocnika) podpisał nowy kontrakt, ważny do czerwca 2031 roku.

To ważna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, bo pokazuje, że władze przedłużają umowy z kolejnymi piłkarzami, którzy mają krótkie umowy. Wcześniej kontrakt przedłużył Frenkie de Jong.

- Jestem bardzo szczęśliwy, bo od dziecka marzyłem o grze w Barcelonie. Odszedłem na wypożyczenie do Girony i wróciłem silniejszy, ale zawsze celem było triumfowanie w Barcelonie i spędzenie tu całej kariery. W żadnym momencie nie miałem wątpliwości, gdzie chcę grać. Chciałem bardzo dojść teraz do porozumienia, by zostać w Barcelonie. Chcę się dalej rozwijać, mam tylko 24 lata. Mamy młody zespół i czekają nas lata pełne sukcesów - powiedział Garcia po podpisaniu nowej umowy.

Czy czuje się niekwestionowanym podstawowym graczem w Barcelonie? - został spytany przez dziennikarzy.

- Zawsze wierzyłem, że mogę być podstawowym zawodnikiem Barcelony, niezależnie od tego, czy grałem. Po to pracowałem. Teraz cieszę się z bycia zawodnikiem wyjściowego składu. Nie przestanę w siebie wierzyć, nawet jeśli trener pewnego dnia mnie nie wystawi. Przedłużając umowę z klubem mojego życia, czuję dumę i odpowiedzialność. Dumę z noszenia koszulki Barcelony przez 13 sezonów i kontynuowania tego. Czuję też odpowiedzialność za to, co wiąże się z bronieniem tych barw i jej historii - dodał Garcia.

Eric Garcia w tym sezonie zagrał w 22 spotkaniach, zdobył gola i miał jedną asystę.