Dwa zwycięstwa, trzy remisy i trzy porażki - to bilans ostatnich ośmiu spotkań Realu Madryt. "Królewscy" w środę przegrali u siebie z Manchesterem City 1:2, co tylko jeszcze bardziej zaogniło sytuację wokół Xabiego Alonso, którego posada wisi na włosku. Hiszpańskie media od kilku dni prześcigają się ws. tego, kiedy Bask może stracić pracę i kto ewentualnie może go zastąpić.
Chociaż przed meczem z Manchesterem City pojawiały się doniesienia, że w razie porażki Alonso zostanie zwolniony, ale nic takiego ostatecznie się nie wydarzyło. Real Madryt nie zagrał w tym meczu źle, miał swoje okazje i tylko z powodu własnej indolencji pod bramką "Obywateli" zakończył to spotkanie z tylko jednym golem.
Zobacz też: "Nowy Neymar". Tak piszą w Hiszpanii o wielkim polskim talencie
Inaczej może jednak wyglądać sytuacja, jeśli Real Madryt przegra kolejny mecz z Deportivo Alaves. - Jeśli Królewscy nie pokonają w niedzielę Alavés, Xabi Alonso przestanie być trenerem Realu Madryt - przekazał dziennikarz La Sexty Jose Luis Sanchez (cytat za realmadryt.pl).
- To jest Real Madryt, tu nie możesz wygrać tylko 2 meczów z 8. Kolos płonie. Nie możesz oszukiwać ludzi, musisz spojrzeć na to uczciwie. Najlepszy klub na świecie nie może być w obecnej sytuacji. Nie może wygrać tylko 2 meczów z 8. Sytuacja jest poważna - podkreślił.
Do końca roku Real Madryt rozegra trzy mecze - z Deportivo Alaves (niedziela 14 grudnia o godz. 21:00), CF Talaverą (środa 17 grudnia o godz. 21:00) i Sevillą (sobota 20 grudnia o godz. 21:00).