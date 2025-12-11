Dwa zwycięstwa, trzy remisy i trzy porażki - to bilans ostatnich ośmiu spotkań Realu Madryt. "Królewscy" w środę przegrali u siebie z Manchesterem City 1:2, co tylko jeszcze bardziej zaogniło sytuację wokół Xabiego Alonso, którego posada wisi na włosku. Hiszpańskie media od kilku dni prześcigają się ws. tego, kiedy Bask może stracić pracę i kto ewentualnie może go zastąpić.

REKLAMA

Zobacz wideo Leo Beenhakker wściekł się na Piotra Żelaznego! "Tak się wkurzył, że zaczął mnie wyzywać"

Kluczowy mecz Realu Madryt dla przyszłości Xabiego Alonso

Chociaż przed meczem z Manchesterem City pojawiały się doniesienia, że w razie porażki Alonso zostanie zwolniony, ale nic takiego ostatecznie się nie wydarzyło. Real Madryt nie zagrał w tym meczu źle, miał swoje okazje i tylko z powodu własnej indolencji pod bramką "Obywateli" zakończył to spotkanie z tylko jednym golem.

Zobacz też: "Nowy Neymar". Tak piszą w Hiszpanii o wielkim polskim talencie

Inaczej może jednak wyglądać sytuacja, jeśli Real Madryt przegra kolejny mecz z Deportivo Alaves. - Jeśli Królewscy nie pokonają w niedzielę Alavés, Xabi Alonso przestanie być trenerem Realu Madryt - przekazał dziennikarz La Sexty Jose Luis Sanchez (cytat za realmadryt.pl).

- To jest Real Madryt, tu nie możesz wygrać tylko 2 meczów z 8. Kolos płonie. Nie możesz oszukiwać ludzi, musisz spojrzeć na to uczciwie. Najlepszy klub na świecie nie może być w obecnej sytuacji. Nie może wygrać tylko 2 meczów z 8. Sytuacja jest poważna - podkreślił.

Do końca roku Real Madryt rozegra trzy mecze - z Deportivo Alaves (niedziela 14 grudnia o godz. 21:00), CF Talaverą (środa 17 grudnia o godz. 21:00) i Sevillą (sobota 20 grudnia o godz. 21:00).