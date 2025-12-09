Czarne chmury nad Alonso, a tu gruchnęły wieści ws. Mbappe przed hitem LM!

Alvaro Arbeloa, Zinedine Zidane, a może inny trener? Kto zastąpi Xabiego Alonso na stanowisku szkoleniowca Realu Madryt? A może w ogóle nie będzie takiej potrzeby? Te pytania rodzą się w głowach Hiszpanów. Coraz więcej mówi się o słabym zarządzaniu w szatni w Madrycie i braku lidera. To też przekłada się na grę, czego potwierdzenie dostaliśmy w ostatnim spotkaniu La Liga - Real uległ 0:2 Celcie Vigo na własnym stadionie i dodatkowo kończył mecz w dziewięciu. Na domiar złego najpewniej na około cztery miesiące stracił jednego z kluczowych zawodników. To Eder Militao. A na tym pech madryckiego zespołu się nie kończy...

Kylian Mbappe kontuzjowany? Nie pojawił się na treningu. Co z jego występem w Lidze Mistrzów?

Już w środę 10 grudnia Real podejmie na Santiago Bernabeu Manchester City w Lidze Mistrzów. Alonso ma spore problemy, jeśli chodzi o linię defensywy. Oprócz Militao w najbliższym spotkaniu nie zagrają m.in. Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold czy Ferland Mendy. W poniedziałek pojawiła się też informacja, że urazu doznał Kylian Mbappe. Miał złamać palec serdeczny lewej ręki. Ta kontuzja nie zagrażała jednak jego występowi.

Ostatecznie obecność Francuza w meczu z Manchesterem stanęła pod wielkim znakiem zapytania, o czym donoszą hiszpańskie media. "Dzwonki alarmowe w sprawie Mbappe" - brzmi tytuł "Mundo Deportivo". "Piłkarz nie wziął udziału w treningu drużyny na boisku. Pozostał na terenie obiektu, co wzbudziło obawy. Poza złamaniem palca odczuwa dyskomfort" - czytamy. Której części ciała dotyczy dolegliwość? Chodzi o problem mięśniowy w lewej nodze. "Jego występ w środę jest na ten moment poważnie zagrożony. Jeśli zdecyduje się wejść na murawę, to w ograniczonym czasie, jak donoszą źródła w Realu Madryt" - czytamy.

Mbappe to wielki kandydat do tytułu króla strzelców Ligi Mistrzów

Ewentualna kontuzja piłkarza to fatalna informacja nie tylko dla Realu, ale przede wszystkim dla Alonso. Mbappe to najlepszy strzelec drużyny z 26 golami na koncie w tym sezonie. Aż dziewięć trafień zaliczył w Lidze Mistrzów. Z pewnością mógłby być wielkim wzmocnieniem dla Realu w meczu z Manchesterem. A jak podają media, niewykluczone, że właśnie to spotkanie zaważy na losach Alonso. Może to być starcie z serii "być albo nie być" Hiszpana na ławce trenerskiej w Madrycie. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00.