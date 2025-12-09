Szczęsny jest niepodrabialny! Oto co zrobił na ławce rezerwowych Barcelony

Dziewięć meczów, 17 straconych bramek, zero czystych kont - tak wyglądają statystyki Wojciecha Szczęsnego w tym sezonie. Polak dość niespodziewanie wskoczył między słupki FC Barcelony po tym, jak kontuzji nabawił się Joan Garcia. Nasz rodak wystąpił w kilku kluczowych spotkaniach, m.in. z Realem Madryt i pomógł odnieść zwycięstwo (2:1). Ostatnio powrócił już na ławkę rezerwowych, ale ta sytuacja nie ciąży mu zbytnio. Ba, wciąż jest w dobrym humorze i próbuje nim zarazić swoich kolegów. A właściwie ci padają jego "ofiarami".

Wojciech Szczęsny psoci na ławce rezerwowych. Pedri od razu wiedział, kto mu to zrobił

W trakcie meczu z Realem Betis (5:3) ową "ofiarą" został... Pedri. Hiszpan był kapitanem Barcelony tego dnia i jak na kapitana przystało, poprowadził drużynę do zwycięstwa. Imponował zagraniami na boisku, a także asystami, bo zaliczył ich aż dwie. Do sieci już trafiły nagrania, na których widać, jak jego koledzy z ławki rezerwowych wręcz nie dowierzają w to, co wyczynia na murawie. Ba, po tym, jak Hiszpan zszedł w 63. minucie, nawet w rękę pocałował go Raphinha.

Zupełnie inaczej zachował się Szczęsny. Co zrobił Polak? Jest znany z dość specyficznego poczucia humoru i takie też zaprezentował tego wieczora. Najwidoczniej nudziło mu się nieco na ławce rezerwowych i postanowił... podokuczać Pedriemu. Na nagraniu widać, jak w pewnym momencie bramkarz zdecydował się poćwiczyć celne rzuty... zwiniętą taśmą i posłał ją w stronę Hiszpana, po czym momentalnie schował się za kolegami, udając, że to nie on wykonał ten gest. I trzeba przyznać, że "ma cel", bo trafił idealnie w głowę pomocnika. Ten błyskawicznie spojrzał w kierunku Szczęsnego, bo domyślił się, kto zdecydował się na taki rzut. Polak oczywiście udał całkowicie zaskoczonego sytuacją.

Filmik szybko stał się viralem i poniósł się po sieci. "Sprawdził, czy Pedri jest człowiekiem i coś czuje", "Szczęsny mistrz" - pisali internauci na X. Pojawiło się też sporo komentarzy, w których wstawiano emotikony płaczące ze śmiechu. Polak rozbawił fanów.

Alarm w Barcelonie odwołany

Czy zobaczymy jeszcze Szczęsnego na murawie w tym sezonie? Trudno powiedzieć. Może otrzyma szansę w Pucharze Króla. Jeśli Garcii nie przydarzy się kontuzja, to raczej szans na grę w najważniejszych meczach nie ma. To Hiszpan jest bowiem golkiperem Barcelony numer jeden. Po starciu z Betisem wśród polskich kibiców pojawiła się nadzieja, że Szczęsny jednak wejdzie między słupki. Lekko utykał bowiem Garcia, ale okazało się, że to nic poważnego.

Tym samym Hiszpan wystąpi z Eintrachtem Frankfurt. Ten mecz już 9 grudnia o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.