Hiszpanie ogłaszają: Kylian Mbappe ze złamaniem

Nie widać końca problemów Realu Madryt. Niewiele ponad miesiąc temu "Królewscy" mieli pięć punktów przewagi nad FC Barceloną, a teraz tracą już cztery do Katalończyków po kompromitującej porażce 0:2 z Celtą Vigo. Fatalna seria wyników sprawiła, że los Xabiego Alonso na ławce został praktycznie przypieczętowany i niewykluczone, że to są jego ostatnie dni w roli trenera klubu, w którego barwach grał w latach 2009-2014. Do tego znowu Real Madryt zmaga się z mnóstwem kontuzji w obronie, czego najnowszym przykładem jest sytuacja Edera Militao, który nie zagra przez najbliższe cztery miesiące.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Kylian Mbappe ze złamaniem palca? Oto informacje hiszpańskiego radia przed hitem Ligi Mistrzów

W niedzielny wieczór Realu Madryt nie zdołał uratować Kylian Mbappe, który w obecnym sezonie ma 25 bramek i cztery asysty w 21 spotkaniach. Mało tego! Według hiszpańskiego radia COPE w trakcie spotkania z Celtą Francuz nabawił się złamania palca serdecznego lewej ręki.

Zobacz też: Klęska Realu Madryt. Tak zareagował Hansi Flick

Jednocześnie zdaniem rozgłośni Kylian Mbappe będzie do dyspozycji Xabiego Alonso w najbliższych spotkaniach i cała sytuacja skończyła się tylko na strachu. Trudno jednak ocenić, czy ewentualny dyskomfort w jakiś sposób wpłynie na dyspozycję boiskową francuskiego napastnika.

Kolejny mecz Real Madryt rozegra już w środę 10 grudnia, gdy o godz. 21:00 podejmie na swoim stadionie Manchester City w ramach szóstej kolejki Ligi Mistrzów. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.