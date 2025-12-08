Xabi Alonso wskazał winnych blamażu Realu Madryt

Sytuacja Realu Madryt w LaLidze robi się coraz trudniejsza. Królewscy mimo zwycięstwa w El Clasico wpadli w dołek. Wydawało się, że udało im się podnieść po zwycięstwie z Athletic Bilbao 3 grudnia, ale mecz z Celtą Vigo obnażył problemy tego klubu.

Xabi Alonso grzmi po porażce z Celtą Vigo

W 54. minucie Williot Swedberg dał celcie prowadzenie, co już było zaskakujące. Jednak nikt nie mógł się spodziewać tego, co stanie się później. W 63. minucie Fran Garcia zobaczył żółtą kartkę, a minutę później... ponownie ostro sfaulował, a arbiter się nie wahał ani chwili i wyciągnął drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. "Sędzia Alejandro Quintero doliczył pięć minut, a potem... wpadł w szał pokazywania kartek! Alvaro Carrerasowi przydarzyło się to samo, co wcześniej Garcii! Najpierw dostał żółtą kartkę za faul, a potem drugą za dyskusję z sędzią! Wszystko w ciągu minuty. Przy okazji za protesty "źółtko" obejrzał też Rodrygo, a potem jeszcze czerwoną zobaczył jeden z członków sztabu Realu" - relacjonował Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl. W doliczonym czasie gry Swedberg zabawił się z osłabioną defensywą Królewskich - minął ich i bramkarza jak tyczki i wbiegł z futbolówką do bramki.

Po spotkaniu głos zabrał Xabi Alonso, który wielokrotnie był już krytykowany w hiszpańskich mediach. - Wszyscy jesteśmy źli. To nie był mecz i wynik, jakiego oczekiwaliśmy. Od samego początku kontuzja Militao zaszkodziła nam, trudno nam było się pozbierać psychicznie i musieliśmy wprowadzać pewne zmiany - zaczął, cytowany przez "Marcę".

- Trzeba jak najszybciej zapomnieć o tym meczu. Liga jest jeszcze długa. Mamy przed sobą mecz Ligi Mistrzów z City, w którym możemy się zrehabilitować i pozbyć się złego smaku - dodał.

Trener Realu Madryt wskazał winnych

Xabi Alonso wskazał także winnych tego, co się dzieje. - Wszyscy bierzemy na siebie winę. Jesteśmy w tym razem na dobre i na złe. Sytuacja jest napięta z powodu kontuzji. Musimy ciągle zmieniać plany na każdy mecz. Zobaczymy, jak będzie w środę. To odpowiedzialność każdego z nas. Wszyscy musimy chcieć grać dobrze, podchodzić do każdego meczu jak do najważniejszego z możliwych - kontynuował.

Nie zabrakło jednak gorzkich słów nt. pracy sędziów. - Decyzje sędziego nas frustrowały. Kartka dla Alvara była bardzo kontrowersyjna, jakby bardzo mu na tym zależało. Nie podobało mi się to i trochę nas to zbiło z tropu. Nie podobało mi się sędziowanie - podkreślił.

Trener Królewskich podkreślił, że teraz trzeba skupić się na potyczce z Manchesterem City. - Gramy o trzy punkty Ligi Mistrzów w rozgrywkach, w których jesteśmy w dobrej pozycji, a to jest stawką. Chcemy pokazać, że potrafimy grać znacznie lepiej - zakończył.