Poruszenie w Barcelonie, Lewandowski nie mógł się tego spodziewać

Ferran Torres był najlepszym zawodnikiem sobotniego meczu La Ligi: Real Betis - FC Barcelona. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka wygrała 5:3 (4:1), a 25-letni napastnik popisał się w pierwszej połowie klasycznym hat-trickiem. W końcówce drugiej połowy to właśnie prawdopodobnie Torres miał zostać zmieniony przez Roberta Lewandowskiego, ale ostatecznie Flick z powodu urazu Erica Garcii, zdecydował się na inną zmianę.

Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie wydali wyrok

Hiszpańskie media zachwycają się występem Ferrana Torresa w Sewilli.

"Ferran Torres potwierdza swoją wartość w Barcelonie. Wszyscy marzą o Alvarezie i Haalandzie, a on chce być usłyszany dzięki swoim bramkom" - to tytuł z Cadena SER. Dziennikarze w rozmowie w programie "Carrusel Deportivo" poruszyli temat środkowych napastników w FC Barcelonie.

"Ferran Torres strzelił w tym sezonie trzynaście bramek, z czego jedenaście w La Lidze. Mimo że do rozegrania pozostała ponad połowa sezonu, pobił już swój rekord strzelecki z zeszłego sezonu" - pisze Cadena SER.

Według dziennikarzy to Ferran Torres w tym momencie jest podstawowym środkowym napastnikiem FC Barcelony.

- Ferran był najlepszym zawodnikiem na boisku. Widzieliśmy, jak świetnie się porusza, biegi bez piłki, ciężko pracuje, robi pressing i gra między liniami. Jego statystyki w tym sezonie są spektakularne – powiedział dziennikarz Jordi Martin.

- Ferran powiedział kilka sezonów temu, że widzi siebie jako podstawowego napastnika Barcelony. Z Lewandowskim w składzie to było mocne oświadczenie, ale teraz można go uważać za numer "9" w wyjściowym składzie. Kontrakt Lewandowskiego dobiega końca, a Barcelona rozważa jego przedłużenie. Na rynku transferowym wszyscy marzą o Alvarezie i Haalandzie, a on stara się, żeby jego głos został usłyszany i robi to bramkami - dodał inny dziennikarz Lluis Flaquer.

Ferran Torres w tym sezonie zagrał 19 meczów, zdobył 13 goli i miał jedną asystę. Bilans Lewandowskiego to: 16 spotkań, osiem bramek i dwie asysty.

Obaj napastnicy być może powiększą swój dorobek już we wtorek, 9 grudnia. Wtedy FC Barcelona w szóstej kolejce Ligi Mistrzów podejmie Eintracht Frankfurt. Początek meczu o godz. 21.

Zapraszamy Państwa na relacje na żywo z wszystkich spotkań FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.