Znamienny gest Flicka wobec Lewandowskiego

Piłkarze FC Barcelony w sobotę odnieśli szóste z rzędu zwycięstwo w La Lidze, pokonali na wyjeździe Real Betis 5:3 (3:1). Dla drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka był to już szósty z rzędu mecz ligowy, w którym zdobyła co najmniej trzy gole.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Znamienny gest Hansiego Flicka w stronę Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski tym razem usiadł na ławce rezerwowych. W końcówce meczu szykował się już do wejścia na boisku, ale ostatecznie do tego nie doszło. To efekt tego, że lekkie problemy zdrowotne miał Eric Garcia i Hansi Flick zdecydował się jednak wprowadzić obrońcę - Jofre.

Na temat tego, że Lewandowski nie pojawił się na boisku, piszą hiszpańskie media.

"Lewandowski nie zagrał ani minuty, choć był bliski wejścia na boisko w końcówce. Był już gotowy do gry, ale Flick ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu po tym, jak Eric Garcia doznał drobnej kontuzji. Menedżer ostatecznie postawił na Jofre Torrentsa i wymienił z Lewandowskim znaczące spojrzenie" - pisze "Mundo Deportivo".

Flick, gdy już wiedział, że Lewandowski nie pojawi się na boisku, podszedł do stojącego obok ławki rezerwowych Polaka, poklepał go po brzuchu i powiedział, że nie wejdzie. 37-letni napastnik przyjął tę decyzję z uśmiechem.

"Obaj żartowali z sytuacji i pokazali, że świetnie się rozumieją na ławce rezerwowych" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Według dziennika Lewandowski może wrócić do podstawowego składu już w najbliższym meczu FC Barcelony - u siebie w Lidze Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Dziennikarz dodaje, że teraz przed Flickiem jest trudna decyzja.

"Lewandowski wystąpił w pięciu kolejnych meczach przed meczem z Betisem, a Flick zdecydował się dać mu odpocząć od podstawowego składu z myślą o ostatnich meczach w 2025 roku. Polak może odzyskać miejsce w składzie w meczu z Eintrachtem, choć znakomity występ Ferrana Torresa, który zdobył trzy gole, zmusi Flicka do podjęcia trudnej decyzji".

Lewandowski w tym sezonie w barwach FC Barcelony zagrał w 16 spotkaniach, zdobył osiem bramek i miał dwie asysty. Bilans Ferrana Torresa to: 19 meczów, 13 goli i asysta.

Zobacz także: Jagiellonia mogła zostać liderem Ekstraklasy. Wtedy nastąpiła 77. minuta

Drużyna Hansiego Flicka ma po 16 spotkaniach La Ligi 40 punktów, cztery więcej od Realu Madryt (mecz mniej). Wicelider w niedzielę, 7 grudnia (godz. 21) podejmie Celtę Vigo.

Mecz FC Barcelona - Eintracht Frankfurt we wtorek, 9 grudnia o godz. 21. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.