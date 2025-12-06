Nagły cios w Lewandowskiego. Kibice wydali wyrok

W tym sezonie Robert Lewandowski gra nieco w kratkę. Dwukrotnie musiał pauzować z powodu kontuzji, co wybijało go z rytmu. Mimo wszystko udało mu się zdobyć osiem bramek, z czego trzy padły w starciu z Celtą Vigo (4:2). Ostatnio jednak Polak osiadł na laurach. W szczególności zawiódł w meczu z Atletico Madryt (3:1), kiedy koszmarnie spudłował przy rzucie karnym. Formę na wysokim poziomie utrzymuje za to bezpośredni konkurent 37-latka w walce o pierwszy skład - Ferran Torres. Po raz kolejny udowodnił to w pierwszej połowie spotkania z Realem Betis.
Hiszpan nie potrzebował nawet pół godziny i pod nieobecność Lewandowskiego ustrzelił hat-tricka. Jego bramki wyprowadziły Barcelonę na prowadzenie (3:1). Ostatecznie Katalończycy wygrali 5:3, ale więcej niż o wyniku, mówi się właśnie o popisie Ferrana. Już po pierwszej połowie pojawiły się komentarze, które nie spodobają się Lewandowskiemu. Wielu internautów, ale także ekspertów zasugerowało, że Hiszpan powinien na dobre zająć miejsce w pierwszym składzie Barcelony.
"Dlatego Ferran Torres powinien grać zamiast Roberta Lewandowskiego" - ocenił portal The Touchline na X. Ale nie był on odosobniony w tej opinii. "Okażmy szacunek Ferranowi. 11 goli w La Liga w tym sezonie. To, co zrobił w Londynie, jest mu wybaczone. Ferran jest obecnie lepszy od Lewandowskiego", "Wygląda na to, że podpisał kontrakt z Betisem, aby zostać ich ulubionym złoczyńcą. Hat-trick za hat-trickiem, widzieliśmy mniej masakr w 'Grze o tron'. Lewandowski, uważaj!", "Ferran Torres może i marnuje szanse, ale i tak jest naszym najlepszym numerem '9' w tym sezonie. Nie chcę nikogo urazić, ale czasami trzeba się z tym pogodzić!" - pisali.
Jeden z internautów zdobył się na nieco głębszą analizę. "Właśnie dlatego Ferran powinien mieć miejsce w pierwszym składzie, nie Lewandowski! Prezentuje nieustanny ruch. Kliniczne wykończenie. Natychmiastowy efekt. Ferran oferuje wszystko, czego potrzebuje nowoczesny napastnik - szybkość, głód gry, umiejętność adaptacji i instynkt zabójcy, którego Lewandowski po prostu obecnie nie posiada. Obecna forma nie kłamie. Ferran zarabia na miejsce w pierwszym składzie w każdej minucie spędzonej na boisku" - ocenił.
Ostatecznie Lewandowski nie pojawił się na murawie ani na minutę. Najpewniej Flick chce go oszczędzić na mecz z Eintrachtem Frankfurt, który już we wtorek w Lidze Mistrzów. Patrząc jednak na to, co pokazał Ferran i czego domaga się wielu kibiców, niewykluczone, że Polak w wyjściowej jedenastce się nie pojawi. Na jego korzyść przemawia natomiast fakt, że dobrze zna niemieckiego rywala. Mierzył się z nim kilkukrotnie w Bundeslidze.