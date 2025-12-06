Godziny do meczu Barcelony. Nagle zwrot ws. przyszłości Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca przyszłego roku. Na razie nie wiadomo, czy ostatecznie zostanie on przedłużony. - Tak naprawdę nie chodzi tutaj o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - tłumaczył Lewandowski na konferencji prasowej reprezentacji Polski.

Lewandowski zostanie w Barcelonie? "Nie jest obwarowany żadnymi warunkami"

Hiszpański dziennik "Marca" informuje, że Lewandowski może zostać w Barcelonie na kolejny sezon. Wspomniane źródło twierdzi, że Barcelona nie wyklucza takiego scenariusza. Warto dodać, że w tej sytuacji Lewandowski nie ma zapisanych klauzul w kontrakcie, które sprawią, że jego przyszłość w Barcelonie w sumie wyklaruje się sama.

"Barcelona nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji ws. Lewandowskiego, ale nie wykluczyła możliwości pozostania, jeżeli utrzyma poziom, który prezentował w pierwszych miesiącach sezonu. Kontrakt nie jest obwarowany żadnymi warunkami i wszystko będzie zależało od jego wyników" - czytamy w artykule.

"Marca" dodaje, że na razie Deco nie zajmuje się tematem przyszłości Lewandowskiego i pozyskania ewentualnego następcy. Dyrektor sportowy Barcelony jasno odniósł się do tej kwestii w wywiadzie dla "SER Catalunya".

- Na ten moment naszym napastnikiem jest Robert Lewandowski. Spekulacje o transferach są normalne, ale to nie czas na to. Najpierw musimy wygrać ten sezon. Nie możemy i nie powinniśmy rozmawiać o zawodnikach, którzy mają kontrakt w innych klubach. Zawsze powtarzam, że nie powinniśmy obsesyjnie myśleć o pozycji numer 9. Robert dał nam bardzo dużo i wierzę, że wciąż ma nam wiele do zaoferowania. Nie rozmawialiśmy jeszcze o jego przedłużeniu - mówił Deco (cytat za: fcbarca.com).

Lewandowski będzie miał szansę na kolejne bramki w starciu między Barceloną a Realem Betis, które odbędzie się w sobotę o godz. 18:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

