Hiszpanie już wiedzą. Oto co Flick zrobi z Lewandowskim po pudle z karnego

Po porażce z Chelsea (0:3) w Lidze Mistrzów FC Barcelona wygrała dwa mecze z rzędu wynikiem 3:1. Najpierw okazała się lepsza od Deportivo Alaves, a następnie pokonała Atletico Madryt. Obecnie podopieczni Hansiego Flicka prowadzą w tabeli z dorobkiem 37 punktów. Drugi Real Madryt traci punkt do lidera. "Duma Katalonii" natomiast po serii trzech spotkań ligowych przed własną publicznością tym razem wybiera się na ciężki teren, by zmierzyć się z Realem Betis (sobota, godz. 18:30).

O ile w poprzednich meczach mogliśmy zobaczyć w podstawowym składzie Roberta Lewandowskiego, o tyle teraz wydaje się, że Polak usiądzie na ławce rezerwowych. Przekonane o tym są "Mundo Deportivo" i "AS". Dziennikarze podkreślają, że 37-latek potrzebuje odpoczynku.

"W ataku Ferran Torres może dostać kolejną szansę jako środkowy napastnik w ważnym meczu, ponieważ Lewandowski będzie odpoczywał przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów. Lamine Yamal jest stałym zawodnikiem na prawym skrzydle, a Raphinha nadal będzie grać na lewej stronie jako teoretyczna jedenastka, choć inną opcją byłoby, aby Brazylijczyk grał jako ofensywny pomocnik, a Rashford dołączył do ataku" - pisze "Mundo Deportivo".

"W ataku Ferran Torres może zastąpić Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich trzech meczach grał daleko od swojej najlepszej formy. To rozbiłoby ofensywne trio z zeszłego sezonu" - czytamy w "AS".

Olmo wypada. 17-latek otrzyma szansę?

W ostatnim spotkaniu z Atletico bardzo dobrze spisywał się Dani Olmo. Hiszpan doznał jednak zwichnięcia barku i wypada z gry na miesiąc. O ile "Mundo Deportivo" przewiduje, że w roli ofensywnego pomocnika moglibyśmy zobaczyć np. Raphinhę, o tyle "AS" nie wyklucza, iż szansę w podstawowym składzie otrzyma 17-letni Dro Fernandez.

Kwestią sporną jest występ Frenkiego de Jonga. Holender zmagał się ostatnio z gorączką. Według "Mundo Deportivo" zasiądzie na ławce rezerwowych, a "AS" widzi dla niego miejsce w pierwszej jedenastce.

Przewidywany skład Barcelony według "Mundo Deportivo":

Joan Garcia - Kounde - Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Eric Garcia, Casado, Pedri - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Przewidywany skład Barcelony według "AS":

Joan Garcia - Kounde, Gerard Martin, Eric Garcia, Balde - De Jong, Pedri - Yamal, Raphinha - Dro - Ferran Torres