Była 21:00, gdy Barcelona napisała o Lewandowskim

Kibice mogli być mocno zniecierpliwieni, oglądając piątkową ceremonię losowania mistrzostw świata. Rozpoczęła się o godzinie 18, choć ekipy z pierwszego koszyka zaczęły być przydzielane do poszczególnych grup dopiero około 19:30. Jeśli reprezentacja Polski awansuje na turniej, to zagra w fazie grupowej z Holandią, Japonią i Tunezją. Nie minęło dużo czasu od losowania, a FC Barcelona opublikowała post, gdzie w roli głównej wystąpił kapitan naszej kadry - Robert Lewandowski. Kibice od razu byli zachwyceni. A jaki był powód?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o kapitanie Legii: Był niesamowity, miał jaja ze stali

"Air Lewy". Niesamowite umiejętności

FC Barcelona przedstawiła, w jaki sposób Lewandowski przyjmuje piłkę prawą nogą w powietrzu podczas treningu. Widać, że Polak idealnie ją opanował. "Air Lewy" - taki podpis można dostrzec na platformie X. Ta fotografia tylko potwierdza kunszt napastnika.

Część kibiców z jednej strony jest oczarowana sposobem przyjęcia piłki przez "Lewego", a z drugiej strony znów wznieca się dyskusja o jego przyszłości.

Od dłuższego czasu toczy się debata na temat tego, czy FC Barcelona powinna przedłużać z nim kontrakt, który wygasa 30 czerwca 2026 roku. Co ciekawe, pod postem pojawiły się sugestie ze strony fanów, że powinien opuścić klub.

Polak został piłkarzem "Dumy Katalonii" przed sezonem 2022/23. Już w pierwszej kampanii ligowej został królem strzelców i wygrał z klubem mistrzostwo Hiszpanii.

Kto potencjalnym następcą Lewandowskiego?

Marzeniem działaczy FC Barcelony jest transfer Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Trzeba jednak pamiętać, że klubem od lat targają problemy finansowe, więc nie można wykluczyć zdecydowanie tańszej opcji. Jedną z nich mógłby być piłkarz Borussii Dortmund Serhou Guirassy.