O 22:00 Barcelona napisała o Lewandowskim. Od razu zawrzało

Robert Lewandowski z pewnością miał mieszane uczucia po ostatnim spotkaniu Barcelony z Atletico Madryt w hicie ligi hiszpańskiej. Choć Barcelona wygrała 3:1, a Polak miał asystę przy trafieniu Daniego Olmo na 2:1, to wcześniej spektakularnie spudłował z rzutu karnego. "Lewandowski strzelił wysoko i niecelnie, co było jednym z najgorszych rzutów karnych w długiej karierze Polaka" - pisały hiszpańskie media po meczu.

Barcelona napisała o Lewandowskim i takie reakcje. "Niech staruszek odejdzie"

W czwartkowy wieczór hiszpańskie konto Barcelony opublikowało zdjęcie Lewandowskiego z ostatniego treningu. "Po prostu Robert Lewandowski" - czytamy we wpisie klubu.

Ten wpis Barcelony spotkał się z reakcjami internautów, nawiązującymi m.in. do niewykorzystanego rzutu karnego w meczu Barcelony z Atletico Madryt. "Dla dobra Barcelony, niech ten staruszek odejdzie", "niech już pójdzie na bezrobocie", "niech nie strzela więcej karnych, niech zajmuje się tym, co potrafić robić bardzo dobrze', "mam nadzieję, że po każdym treningu kazali mu strzelać 100 rzutów karnych", "gdzie on był w meczu z Chelsea" - piszą kibice.

Tak Lewandowski mówił o przyszłości. "Nie znam odpowiedzi"

Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Lewandowskiego. Serwis "The Athletic" podawał już, że po sezonie Lewandowski ma opuścić Barcelonę. Na ostateczne decyzje raczej trzeba będzie poczekać bliżej końca sezonu.

- Tak naprawdę nie chodzi tutaj o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - mówił Lewandowski na konferencji prasowej podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski.

- Zastępstwo dla Lewandowskiego? Zobaczymy, jak pójdzie sezon Lewemu. Był kontuzjowany i strzela bramki. Jest uwielbianym zawodnikiem w szatni. Ma dobre relacje z młodymi ludźmi i udziela im dobrych rad. Mamy zawodników, którzy mogą potrzebować zastępstwa. Deco nad tym pracuje - opowiadał Joan Laporta, prezes Barcelony.

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną jest ważny do czerwca przyszłego roku, co oznacza, że już od początku stycznia 2026 r. Lewandowski mógłby dogadać się z nowym pracodawcą na kontrakt od przyszłego sezonu.

W kolejnym meczu Barcelona zagra z Realem Betis. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 19:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

