Laporta nagle zaczął mówić o przyszłości Lewandowskiego. "Jest uwielbiany"

Prezydent FC Barcelony Joan Laporta to postać, która nie unika medialnych aktywności i chętnie zabiera głos na różne tematy. Nie inaczej było tym razem. Działacz wypowiedział się między innymi w sprawie Roberta Lewandowskiego. Wziął udział w cyklu Foros La Vanguardia.

Laporta zabrał głos. Chodzi o Lewandowskiego

"Musimy o tym porozmawiać z Deco. Zastępstwo dla Lewandowskiego? Zobaczymy, jak pójdzie sezon Lewemu. Był kontuzjowany i strzela bramki. Jest uwielbianym zawodnikiem w szatni. Ma dobre relacje z młodymi ludźmi i udziela im dobrych rad. Mamy zawodników, którzy mogą potrzebować zastępstwa. Deco nad tym pracuje, bardziej latem niż zimą. Jesteśmy zdolni do dużych inwestycji, ale nie będziemy szaleć na punkcie transferów - powiedział cytowany przez kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

We wtorek renomowany portal The Athletic poinformował, że Lewandowski po zakończeniu tego sezonu pożegna się z Barceloną. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i ma nie być przedłużony. Czas pokaże, czy informacje, do których dotarli dziennikarze wspomnianego źródła znajdą potwierdzenie w rzeczywistości.

Lewandowski, mimo mniejszej liczby rozegranych minut niż w poprzednich sezonach, nadal strzela dla Barcelony. W dotychczasowych 12 meczach La Liga zdobył osiem goli i zanotował jedną asystę. Dorobek mógł być jeszcze bardziej imponujący, ale Polak zmarnował dwa rzuty karne. Nie wykorzystał jedenastek w meczach z Sevillą (1:4) i ostatnim starciu z Atletico Madryt (3:1).

Kolejna szansa na poprawę bramkowego dorobku już w najbliższą sobotę. 6 grudnia Barcelona zagra na Benito Villamarin z Realem Betis.