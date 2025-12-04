Saudyjczycy mają plan na transfer Lewandowskiego. Chcą go obsypać złotem

W ubiegły wtorek FC Barcelona pokonał Atletico Madryt (3:1) i mogła świętować prestiżową wygraną, która pomogła jej utrzymać prowadzenie w tabeli La Liga. Katalończykom nie przeszkodził nawet niewykorzystany rzut karny Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe Polak stał się bohaterem interesującej plotki transferowej. Czy w nowym sezonie będzie grać na innym kontynencie?

Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Odkryli cały plan

"Wysoki rangą urzędnik Saudyjskiego Funduszu Inwestycji Publicznych ujawnił plany tej organizacji, by negocjować latem przyszłego roku z Robertem Lewandowskim, Rüdigerem i Alabą, ustalając limit płac na poziomie od 25 do 35 milionów euro" - napisał kataloński dziennik "Mundo Deportivo". Wspomniane ruchy miałyby być częścią projektu Saudi Vision 2030.

Czy to oznacza, że można spodziewać się saudyjskiej ofensywy transferowej już podczas zbliżającego się zimowego okna transferowego? Niekoniecznie. Wedle informacji przekazanych przez wspomniane wyżej źródło Saudyjczycy celują w letnie okienko. Powód jest prozaiczny.

Całej trójce: Robertowi Lewandowskiemu, Davidowi Alabie i Antonio Rudigerowi po sezonie kończą się kontrakty. Dzięki temu Saudyjczycy nie musieliby płacić kwot odstępnego klubom, a mogli zaoferować wyższe kontrakty zawodnikom. Czas pokaże, czy te informacje znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Robert Lewandowski od początku tego sezonu wystąpił w 12 ligowych spotkaniach. Zdobył w nich osiem goli i zanotował jedną asystę. Kolejna okazja do poprawienia tego dorobku już w najbliższą sobotę. Tego dnia Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Betis.