Jeden post Barcelony wystarczył. Szaleństwo ws. następcy Lewandowskiego

Nie jest tajemnicą, że jeśli chodzi o potencjalnych następców Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, na liście życzeń Katalończyków przodują dwa nazwiska. Jednym z nich jest Harry Kane, który jakby nie patrzeć ma już doświadczenie w zastępowaniu Polaka, wszak to samo zrobił w Bayernie Monachium (z rocznym opóźnieniem, bo Lewandowski odszedł w 2022 roku, a Kane przybył w 2023). Drugim z kolei Julian Alvarez.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Nowakowski wrócił do gry w siatkówkę. Zadebiutował na boisku w meczu z mistrzem Polski

Alvarez następcą Lewandowskiego?

Argentyńczyk bardzo dobrze spisuje się w barwach Atletico. Jest w tym sezonie najlepszym strzelcem madrytczyków (7 goli w La Liga, 3 w Lidze Mistrzów), a w poprzednim zresztą też był (29 goli we wszystkich rozgrywkach). Barcelona nie będzie miała lekko z potencjalnym ściągnięciem go. Ma kontrakt do czerwca 2030 roku, a prezydent Atletico Enrique Cerezo mówił ostatnio w hiszpańskich mediach, że jego klub nie ma pół powodu, by w ogóle słuchać ofert w tej sprawie. Niemniej nazwisko Argentyńczyka krąży, a kibice Barcelony, którzy już kiedyś wybrali go na idealnego następcę Polaka, bardzo by go chcieli. Wystarczy spojrzeć na to, co wydarzyło się w środowy wieczór 3 grudnia pod jednym z postów "Dumy Katalonii".

Barcelona zabawiła się z kibicami. Ten post wywołał eksplozję

Barcelona wrzuciła na media społecznościowe grafikę z Laminem Yamalem oraz właśnie Julianem Alvarezem, przedstawiającą ich rywalizację na boisku w trakcie niedawnego meczu (Barcelona wygrała 3:1, a ani Lewandowski, ani Alvarez do siatki nie trafili). Do tego dorzucili oświetlenie takie jak na scenie w teatrze i dodali podpis "gwiazdy w świetle reflektorów". Taki dobór słów oraz piłkarzy wywołał ogromne emocje wśród kibiców, którzy od razu wyruszyli na poszukiwania drugiego dna.

"Dzień dobry, czy wy chcecie nam coś powiedzieć?", "Wiecie coś, czego my nie wiemy?", "Dawajcie moi mali przyjaciele, wyciągnijcie go z tego zespołu", "Jeśli to oświadczyny Barcelony dla Juliana, to oby je przyjął" - to niektóre z komentarzy pod postem na portalu X. Jednocześnie pojawiły się i komentarze fanów Atletico, którzy drwili z Barcelony, że ta nie może zarejestrować spokojnie Marcusa Rashforda, a zaczepia Alvareza. Rzucali też przy okazji kwotami typu 180-200 milionów euro za Argentyńczyka.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.