Tomaszewski mówi wprost, co Flick powinien zrobić z Lewandowskim

Robert Lewandowski wciąż potrafi być ważną postacią FC Barcelony. Wystarczy wspomnieć, że w rozgrywkach La Ligi zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelców ex aequo z Ferranem Torresem. Obaj panowie zdobyli osiem bramek. W ostatnim starciu z Atletico Madryt "Lewy" wyszedł na boisko od pierwszej minuty. Mógł zanotować trafienie na swoim koncie, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Uderzył mocno nad poprzeczką i nie będzie ryzykiem stwierdzenie, jeśli powiemy, że to jeden z najsłabiej wykonanych karnych w karierze polskiego goleadora.

Tomaszewski mówi wprost. "Trzeba spojrzeć w PESEL"

Pau Cubarsi, kolega Lewandowskiego z drużyny, przekonywał po meczu, że takie rzeczy się zdarzają, a sam Polak według niego rozegrał bardzo dobre spotkanie. Z innej perspektywy na całą sprawę patrzy Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki. 77-latek słynie z kontrowersyjnych opinii. Teraz na łamach "Super Expressu" wyjaśnił, że pudło z karnego ma związek z brakiem precyzji i wiekiem zawodnika.

- Jeśli nie trafia, to znaczy, że nie ma precyzji. Jeśli nie ma precyzji, to znaczy, że nie ma siły. Nie jest w stuprocentowym gazie - podkreślił Tomaszewski.

- To wcale nie przeszkadza w tym, żebym ja stwierdził, że Robert jest najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki, bo najwięcej zdobył. Ale trzeba spojrzeć w PESEL - dodał były bramkarz.

Oto rada Tomaszewskiego dla Flicka

Tomaszewski postanowił także przypomnieć o tym, jaka powinna być obecnie rola Lewandowskiego w Barcelonie. Legendarny bramkarz od pewnego czasu sugeruje, by Hansi Flick traktował Polaka jak zmiennika.

- Robert powinien w drugiej połowie wychodzić na podmęczonego przeciwnika. Brakuje mu dynamiki, świeżości i siły - ocenił Tomaszewski.

Mimo że Barcelona pokonała Atletico, będąc drużyną lepszą, to medalista mistrzostw świata podkreśla, że to wciąż ekipa "za silna na słabych i średnich, a jednocześnie za słaba na silnych". Przed mistrzami Hiszpanii wciąż wiele pracy nad defensywą.