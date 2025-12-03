"Lewy" ruszył w pościg, Mbappe zareagował. Oto klasyfikacja strzelców

Robert Lewandowski wolno wchodził w sezon 2025/2026, ale w pewnym momencie się rozkręcił. Strzelił hattricka przeciwko Celcie Vigo i ruszył w pościg za liderem strzelców w La Liga. Niedługo później Polak zdobył też gola z Athletikiem Bilbao i wydawało się, że jego konto bramkowe będzie rosnąć. Można jednak powiedzieć, że Mbappe odpowiedział Polakowi w najlepszy możliwy sposób.

Mbappe zrobił to, czego nie zrobił Lewandowski. Różnica coraz większa

Francuz to obecnie nie tylko faworyt do zdobycia nagrody "Pichichi" w La Liga, ale też jeden z trzech głównych kandydatów do sięgnięcia po Złotego Buta. Jeśli chodzi o strzelecki prym w Europie, rywalizować z nim mogą tylko Erling Haaland oraz Harry Kane, ale oni ostatnio nieco spowolnili (z naciskiem na "nieco"), kiedy Mbappe najwyraźniej nie zamierza tego robić. W środę z Bilbao Francuz znowu był niewiarygodny.

Mbappe strzelił dwie bramki, co oznacza, że ma ich łącznie aż 16. To zatem dwa razy więcej od Lewandowskiego! Polak co prawda dalej jest wiceliderem w klasyfikacji strzelców La Liga, ale to marne pocieszenie. 37-latek będzie musiał wejść na niewiarygodny poziom, żeby w najbliższym czasie (czy w ogóle) wyprzedzić pod kątem goli Mbappe.

Tak przedstawia się klasyfikacja strzelców w La Liga (stan na 3 grudnia)

1. Kylian Mbappe 16 bramek (Real Madryt)

2. Robert Lewandowski 8 bramek (FC Barcelona)

2. Ferran Torres 8 bramek (FC Barcelona)

2. Vedat Muriqi 8 bramek (Mallorca)

5. Julian Alvarez 7 bramek (Atletico Madryt)

6. Alberto Moleiro 6 bramek (Villareal)

6. Karl Etta Eyong 6 bramek (Levante)

8. Borja Iglesias 5 bramek (Celta Vigo)

8. Cucho Hernandez 5 bramek (Real Betis)

8. Lamine Yamal 5 bramek (FC Barcelona)

8. Mikel Oyarzabal 5 bramek (Real Sociedad)

8. Pere Milla 5 bramek (Espanyol)

8. Vinicius Junior 5 bramek (Real Madryt)