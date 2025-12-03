Jeszcze pod koniec października kibice Realu Madryt mieli wielkie powody do radości. Pokonali bowiem FC Barcelonę w El Clasico (2:1). Mieli przewagę pięciu punktów nad Blaugraną w ligowej tabeli, a 1 listopada rozbili Valencię 4:0. Później nadeszły jednak spotkania, gdzie "Królewscy" zaczęli tracić punkty. Zanotowali w La Lidze aż trzy remisy z rzędu.
Podopieczni Xabiego Alonso dzielili się punktami kolejno z: Rayo Vallecano (0:0), Elche (2:2) i Gironą (1:1). Wokół drużyny pojawiło się sporo frustracji. W dodatku swoje spotkania ligowe regularnie zaczęła wygrywać Barcelona, co sprawiło, że wyprzedziła "Królewskich" w tabeli.
We wtorek mistrzowie Hiszpanii zmierzyli się na własnym stadionie z Atletico Madryt, które rozpędziło się w ostatnim czasie. W tym starciu zasłużenie triumfowali gracze Barcelony (3:1) i przynajmniej do środy odskoczyli Realowi na dystans czterech punktów.
W poprzednim sezonie Los Blancos przegrali na wyjeździe z Athleticiem Bilbao, stąd fani tego zespołu mogli mieć obawy o wynik najbliższego starcia.
Piłkarze Realu tym razem nie zanotowali wpadki. Ekipa Xabiego Alonso już po pierwszej połowie prowadziła 2:0. Wynik otworzył Mbappe (7. minuta), a w 42. minucie rezultat podwyższył jego rodak Eduardo Camavinga. W drugiej części spotkania do siatki znów trafił Mbappe (59. minuta). Ustalił wynik na 3:0.
Barcelona, Atletico, Athletic i Real to drużyny, które będą brały udział w Superpucharze Hiszpanii. Dlatego obecnie mają na koncie więcej rozegranych meczów niż pozostałe ekipy z La Ligi. Walka Barcelony z Realem o tytuł zapowiada się elektryzująco. Ponownie oba zespoły dzieli zaledwie punkt. W rywalizacji o pierwsze miejsce - przynajmniej na razie - nie można też skreślać Villarrealu i Atletico.
Tabela La Ligi:
1. FC Barcelona - 15 meczów, 37 pkt, bilans bramek: 42:17
2. Real Madryt - 15 meczów, 36 pkt, 32:13
3. Villarreal - 14 meczów, 32 pkt, 29:13
4. Atletico Madryt - 15 meczów, 31 pkt, 28:14
5. Real Betis - 14 meczów, 24 pkt, 22:14
6. Espanyol - 14 meczów, 24 pkt, 18:16
7. Getafe - 14 meczów, 20 pkt, 13:15
8. Athletic Bilbao - 15 meczów, 20 pkt, 14:20
9. Rayo Vallecano - 14 meczów, 17 pkt, 13:15
10. Real Sociedad - 14 meczów, 16 pkt, 19:21
11. Elche - 14 meczów, 16 pkt, 15:17
12. Celta Vigo - 14 meczów, 16 pkt, 16:19
13. Sevilla - 14 meczów, 16 pkt, 19:23
14. Deportivo Alaves - 14 meczów, 15 pkt, 12:15
15. Valencia - 14 meczów, 14 pkt, 13:22
16. Mallorca - 14 meczów, 13 pkt, 15:22
17. Osasuna - 14 meczów, 12 pkt, 12:18
18. Girona - 14 meczów, 12 pkt, 13:26
19. Levante - 14 meczów, 9 pkt, 16:26
20. Real Oviedo - 14 meczów, 9 pkt, 7:22