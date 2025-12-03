Jeszcze pod koniec października kibice Realu Madryt mieli wielkie powody do radości. Pokonali bowiem FC Barcelonę w El Clasico (2:1). Mieli przewagę pięciu punktów nad Blaugraną w ligowej tabeli, a 1 listopada rozbili Valencię 4:0. Później nadeszły jednak spotkania, gdzie "Królewscy" zaczęli tracić punkty. Zanotowali w La Lidze aż trzy remisy z rzędu.

Barcelona wykorzystała kłopoty Realu

Podopieczni Xabiego Alonso dzielili się punktami kolejno z: Rayo Vallecano (0:0), Elche (2:2) i Gironą (1:1). Wokół drużyny pojawiło się sporo frustracji. W dodatku swoje spotkania ligowe regularnie zaczęła wygrywać Barcelona, co sprawiło, że wyprzedziła "Królewskich" w tabeli.

We wtorek mistrzowie Hiszpanii zmierzyli się na własnym stadionie z Atletico Madryt, które rozpędziło się w ostatnim czasie. W tym starciu zasłużenie triumfowali gracze Barcelony (3:1) i przynajmniej do środy odskoczyli Realowi na dystans czterech punktów.

W poprzednim sezonie Los Blancos przegrali na wyjeździe z Athleticiem Bilbao, stąd fani tego zespołu mogli mieć obawy o wynik najbliższego starcia.

Jedno zwraca uwagę w tabeli. FC Barcelona przed Realem

Piłkarze Realu tym razem nie zanotowali wpadki. Ekipa Xabiego Alonso już po pierwszej połowie prowadziła 2:0. Wynik otworzył Mbappe (7. minuta), a w 42. minucie rezultat podwyższył jego rodak Eduardo Camavinga. W drugiej części spotkania do siatki znów trafił Mbappe (59. minuta). Ustalił wynik na 3:0.

Barcelona, Atletico, Athletic i Real to drużyny, które będą brały udział w Superpucharze Hiszpanii. Dlatego obecnie mają na koncie więcej rozegranych meczów niż pozostałe ekipy z La Ligi. Walka Barcelony z Realem o tytuł zapowiada się elektryzująco. Ponownie oba zespoły dzieli zaledwie punkt. W rywalizacji o pierwsze miejsce - przynajmniej na razie - nie można też skreślać Villarrealu i Atletico.

Tabela La Ligi:

1. FC Barcelona - 15 meczów, 37 pkt, bilans bramek: 42:17

2. Real Madryt - 15 meczów, 36 pkt, 32:13

3. Villarreal - 14 meczów, 32 pkt, 29:13

4. Atletico Madryt - 15 meczów, 31 pkt, 28:14

5. Real Betis - 14 meczów, 24 pkt, 22:14

6. Espanyol - 14 meczów, 24 pkt, 18:16

7. Getafe - 14 meczów, 20 pkt, 13:15

8. Athletic Bilbao - 15 meczów, 20 pkt, 14:20

9. Rayo Vallecano - 14 meczów, 17 pkt, 13:15

10. Real Sociedad - 14 meczów, 16 pkt, 19:21

11. Elche - 14 meczów, 16 pkt, 15:17

12. Celta Vigo - 14 meczów, 16 pkt, 16:19

13. Sevilla - 14 meczów, 16 pkt, 19:23

14. Deportivo Alaves - 14 meczów, 15 pkt, 12:15

15. Valencia - 14 meczów, 14 pkt, 13:22

16. Mallorca - 14 meczów, 13 pkt, 15:22

17. Osasuna - 14 meczów, 12 pkt, 12:18

18. Girona - 14 meczów, 12 pkt, 13:26

19. Levante - 14 meczów, 9 pkt, 16:26

20. Real Oviedo - 14 meczów, 9 pkt, 7:22