Tak Real odpowiedział na zwycięstwo Barcelony. Oto co zrobił Mbappe

Real Madryt i Athletic Bilbao, podobnie jak wcześniej FC Barcelona i Atletico Madryt, rozegrały w środku tego tygodnia mecze ligowe awansem, aby w styczniu mieć przestrzeń na Superpuchar Hiszpanii. Wicemistrzowie kraju mieli dodatkową motywację na starcie z Baskami po tym, jak obrońcy tytułu we wtorek 2 grudnia pokonali 3:1 drużynę prowadzoną przez Diego Simeone.
Goście nie potrzebowali wiele czasu, aby wyjść na prowadzenie. Już w siódmej minucie Trent Alexander-Arnold przejął piłkę pod własnym polem karnym, urwał się rywalom, a następnie zagrał długą piłkę do Kyliana Mbappe. Ten ruszył mniej więcej z połowy boiska i będąc przed linią pola karnego, huknął nie do obrony.
Mocny początek pozwolił trochę uspokoić tempo gry Realu, który tuż przed przerwą Real podwyższył prowadzenie za sprawą innego Francuza. Z prawej strony dośrodkował Arnold, a Mbappe zagrał głową wzdłuż bramki. Piłka trafiła do niepilnowanego Eduardo Camavingi - temu pozostało tylko celnie główkować z bliska, co też uczynił.
Tuż po przerwie Athletic odpowiedział groźnym strzałem Jaureguizara, lecz skutecznie interweniował Thibaut Courtois. Sytuacja Realu trochę skomplikowała się w 56. minucie, gdy w teoretycznie niegroźnej sytuacji kontuzji doznał Alexander-Arnold i musiał za niego wejść Raul Asencio.
Zaraz potem kwestia zwycięstwa stała się praktycznie przesądzona. Camavinga zagrał długie podanie do Alvaro Carrerasa, który podał do Mbappe. Ten bez namysłu przymierzył zza pola karnego i po raz drugi w tym starciu pokonał Unaia Simona.
W kolejnych minutach Real był niezagrożony, a największym problemem okazała się kolejna kontuzja - w 69. minucie kontuzjowanego Camavingę zmienił Arda Gueler. Natomiast gospodarzom niewiele wychodziło - jednym z wyjątków była szarża lewą stroną Nico Williamsa, zakończona niecelnym strzałem Gorki Guruzety, naciskanego przez Antonio Ruedigera.
W ostatnich minutach Simon popisał się efektowną interwencją po potężnym uderzeniu Federico Valverde zza pola karnego. Jednak na tym etapie spotkania wszystko już dawno było przesądzone, a madrytczycy utrzymali przewagę do ostatniego gwizdka - w doliczonym czasie gry rozmiary porażki Athletiku mógł zmniejszyć Mikel Vesga, ale w dobrej sytuacji spudłował.
Po tym spotkaniu Real Madryt ma 36 pkt i utrzymał jednopunktową stratę do prowadzącej w tabeli FC Barcelony. Natomiast Athletic Bilbao z 20 pkt i jest ósmy. W ramach 15. kolejki La Ligi stołeczny zespół zagra z Celtą Vigo (7 grudnia), natomiast Baskowie z Atletico Madryt (6 grudnia).
