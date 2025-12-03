Tak Real odpowiedział na zwycięstwo Barcelony. Oto co zrobił Mbappe

Real Madryt i Athletic Bilbao, podobnie jak wcześniej FC Barcelona i Atletico Madryt, rozegrały w środku tego tygodnia mecze ligowe awansem, aby w styczniu mieć przestrzeń na Superpuchar Hiszpanii. Wicemistrzowie kraju mieli dodatkową motywację na starcie z Baskami po tym, jak obrońcy tytułu we wtorek 2 grudnia pokonali 3:1 drużynę prowadzoną przez Diego Simeone.

Tak Real Madryt odpowiedział FC Barcelonie. Athletic Bilbao bez szans

Goście nie potrzebowali wiele czasu, aby wyjść na prowadzenie. Już w siódmej minucie Trent Alexander-Arnold przejął piłkę pod własnym polem karnym, urwał się rywalom, a następnie zagrał długą piłkę do Kyliana Mbappe. Ten ruszył mniej więcej z połowy boiska i będąc przed linią pola karnego, huknął nie do obrony.

Mocny początek pozwolił trochę uspokoić tempo gry Realu, który tuż przed przerwą Real podwyższył prowadzenie za sprawą innego Francuza. Z prawej strony dośrodkował Arnold, a Mbappe zagrał głową wzdłuż bramki. Piłka trafiła do niepilnowanego Eduardo Camavingi - temu pozostało tylko celnie główkować z bliska, co też uczynił.

Tuż po przerwie Athletic odpowiedział groźnym strzałem Jaureguizara, lecz skutecznie interweniował Thibaut Courtois. Sytuacja Realu trochę skomplikowała się w 56. minucie, gdy w teoretycznie niegroźnej sytuacji kontuzji doznał Alexander-Arnold i musiał za niego wejść Raul Asencio.

Kylian Mbappe bohaterem Realu Madryt w meczu z Athletikiem Bilbao. Cudowny gol

Zaraz potem kwestia zwycięstwa stała się praktycznie przesądzona. Camavinga zagrał długie podanie do Alvaro Carrerasa, który podał do Mbappe. Ten bez namysłu przymierzył zza pola karnego i po raz drugi w tym starciu pokonał Unaia Simona.

W kolejnych minutach Real był niezagrożony, a największym problemem okazała się kolejna kontuzja - w 69. minucie kontuzjowanego Camavingę zmienił Arda Gueler. Natomiast gospodarzom niewiele wychodziło - jednym z wyjątków była szarża lewą stroną Nico Williamsa, zakończona niecelnym strzałem Gorki Guruzety, naciskanego przez Antonio Ruedigera.

W ostatnich minutach Simon popisał się efektowną interwencją po potężnym uderzeniu Federico Valverde zza pola karnego. Jednak na tym etapie spotkania wszystko już dawno było przesądzone, a madrytczycy utrzymali przewagę do ostatniego gwizdka - w doliczonym czasie gry rozmiary porażki Athletiku mógł zmniejszyć Mikel Vesga, ale w dobrej sytuacji spudłował.

19. kolejka La Ligi (mecz rozegrany awansem): Athletic Bilbao - Real Madryt 0:3

gole: Kylian Mbappe 7', 59'; Eduardo Camavinga 42'

Po tym spotkaniu Real Madryt ma 36 pkt i utrzymał jednopunktową stratę do prowadzącej w tabeli FC Barcelony. Natomiast Athletic Bilbao z 20 pkt i jest ósmy. W ramach 15. kolejki La Ligi stołeczny zespół zagra z Celtą Vigo (7 grudnia), natomiast Baskowie z Atletico Madryt (6 grudnia).

