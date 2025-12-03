W Hiszpanii ciągle gorąco po Barcelona - Atletico: Lewandowski z żółtą kartką

Kibice na Spotify Camp Nou nie mogli uwierzyć własnym oczom w 36. minucie starcia z Atletico. Robert Lewandowski miał piłkę ustawioną na jedenastym metrze, a przed sobą tylko bramkę oraz strzegącego jej Jana Oblaka. Niestety Polak zamiast do siatki, trafił co najwyżej jednego z kibiców na trybunach, bo fatalnie przestrzelił. To był zdecydowanie najgorzej wykonany przez niego rzut karny w karierze i już drugi zmarnowany w tym sezonie (wcześniej z Sevillą). Lewandowski wykorzystał już 89 jedenastek, a zmarnował tylko 12, ale nigdy dotąd nie zdarzyło mu się pomylić się dwa razy w trakcie jednej kampanii.

Lewandowski spudłował jak nigdy. Teraz dostał ostrzeżenie

Ostatecznie koledzy z zespołu pretensji do niego nie mieli, a on sam po części się zrehabilitował, wypracowując Daniemu Olmo szansę na gola na 2:1 (którą Hiszpan wykorzystał). Mimo to nasz reprezentant został niechlubnie wyróżniony przez kataloński portal Cule Mania, który co mecz wskazuje trzech piłkarzy: MVP, żółta kartka (czyli nie najsłabszy w zespole, ale z wieloma zastrzeżeniami) oraz czerwona kartka (najgorszy na boisku w drużynie Barcelony). Polak otrzymał od portalu żółtą kartkę za mecz z madrytczykami.

"Niewybaczalne dla zawodnika jego klasy"

- Lewandowski nadal jest człowiekiem od strzelania goli w Barcelonie. Nie jest już w stanie tak pracować na boisku, ale jego zadanie pozostaje to samo, czyli zapewnić tak wiele goli, jak się da. Niestety przeciwko Atletico popełnił najgorszy możliwy błąd. Porzucił swój standardowy sposób wykonywania karnych i zdecydował się na strzał w lewy górny róg bramki. Przestrzelił i to potężnie. Na szczęście potem częściowo zrehabilitował się przy golu Daniego Olmo na 2:1, a Barca odwróciła losy meczu i pokonała mocny zespół. Jednak takie mecze często rozstrzygają się na podstawie detali, więc takie wpadki są niewybaczalne dla zawodnika klasy Lewandowskiego - czytamy.

Za najlepszego zawodnika Barcelony w tym meczu portal uznał strzelca gola na 1:1 Raphinhę. Z kolei czerwona kartka zdaniem Cule Mania należała się Pau Cubarsiemu. To właśnie młody Hiszpan złamał linię, przez co Alex Baena uniknął spalonego i wyprowadził Atletico na prowadzenie 1:0 w 19. minucie.

