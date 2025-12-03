Powrót na stronę główną
To była 67. minuta. Tak Camp Nou zareagowało na zmianę Lewandowskiego
To była 67. minuta meczu z Atletico Madryt, gdy Robert Lewandowski opuszczał murawę, a w jego miejsce meldował się na niej Marcus Rashford. Barcelona prowadziła wtedy już 2:1, a tak kapitana reprezentacji Polski żegnały trybuny. Było to wymowne, biorąc pod uwagę to, co zdarzyło się w pierwszej połowie.
Robert Lewandowski schodzący z boiska
To była 36. minuta meczu, gdy Robert Lewandowski zmarnował drugi rzut karny w tym sezonie La Liga, a Barcelona nie objęła prowadzenia w meczu z Atletico Madryt. Nadal było 1:1, a szalę zwycięstwa na swoją korzyść udało się przechylić dopiero w drugiej połowie. Do siatki trafiali Dani Olmo i Ferran Torres, ale gdy ten drugi umieszczał piłkę w siatce bramki Jana Oblaka Lewandowskiego nie było już na boisku. Zszedł w 67. minucie, a reakcja trybun mówiła wszystko.

Tak potraktowali Lewandowskiego. Klasa

"Lewandowski schodzi z boiska przy owacji publiczności" - napisało konto FR Barca na portalu, zamieszczając nagranie z momentu zmiany Polaka. Trybuny Camp Nou doceniły kapitana reprezentacji Polski, choć ten nie wykorzystał wcześniej rzutu karnego. Schodził z biska w towarzystwie braw, a zmienił go na nim Marcus Rashford.

Lewandowski w tym sezonie jest przyzwyczajony do tego, że często opuszcza boisko przed końcowym gwizdkiem. W zaledwie czterech ligowych meczach rozegrał pełne 90 minut. Hansi Flick wie, że musi szachować siłami swojego napastnika. Sezon jest długi, a Lewandowski po prostu się starzeje. 

Barcelona tylko do końca grudnia rozegra jeszcze cztery spotkania. Najbliższe odbędzie się już w sobotę 6 grudnia. Katalończyków czeka wyjazd do Andaluzji na mecz z Realem Betis. Komu jak komu, ale Polak wie jak strzelać gole rywalowi z Benito Villamarin. W siedmiu dotychczasowych konfrontacjach zanotował pięć trafień i dwie asysty. Barcelona nie przegrała z Betisem meczu, gdy Lewandowski był na boisku. Kto wie? Być może tym razem będzie podobnie.

