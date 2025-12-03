Piłkarze Barcelony przemówili ws. karnego Lewandowskiego. "Koniec końców..."

- Barcelona otrzymała rzut karny, gdy Pablo Barrios sfaulował Daniego Olmo we własnym polu karnym. Do karnego podszedł Lewandowski. Wydawało się, że to będzie formalność i Barcelona obejmie prowadzenie, ale Lewandowski uderzył, jak to mawia młodzież, Panu Bogu w okno. Piłka poleciała wysoko nad bramką, której strzegł Jan Oblak - opisywał to, co wydarzyło się w 36. minucie meczu z Atletico Madryt Aleksander Bernard ze Sport.pl. Lewandowskiemu, tak jak każdemu, zdarzało się w przeszłości marnować jedenastki. Jednak tym razem zrobił to w sposób dość spektakularny i zupełnie do niego niepasujący.

Lewandowski nie trafił już drugi raz w sezonie

Na szczęście dla Polaka Barcelona wygrała z Atletico 3:1, a on przyczynił się do tego, wypracowując Daniemu Olmo wykorzystaną później przez niego szansę na gola na 2:1. Mimo to spora rysa na jego występie pozostała. Szczególnie że to już drugi zmarnowany przez niego karny w tym sezonie (wcześniej w przegranym 1:4 meczu z Sevillą), a czwarty w barwach FC Barcelony (w Bayernie przez 8 lat nie wykorzystał pięciu). Jedno jest pewne. Koledzy z zespołu nadal mu ufają. Alejandro Balde oraz Pau Cubarsi po spotkaniu udzielili wywiadów telewizji Eleven Sports. Zarówno jeden, jak i drugi podkreślali, że ta wpadka nie powinna zmieniać postrzegania Lewandowskiego.

Koledzy wciąż pełni wiary w Polaka

- Bardzo dobrze wiemy, że Robert to spec od wykonywania rzutów karnych. To tylko jeden mecz, a Robert rozegrał bardzo dobrze spotkanie i wykonał dziś naprawdę porządną pracę - ocenił Cubarsi. - Koniec końców jest to dość normalne, bo zawsze można nie trafić z rzutu karnego. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy popełniamy błędy. Najważniejsze jest to, że potem pokazaliśmy pozytywne nastawienie i wygraliśmy - dodał od siebie Alejandro Balde.

Dzięki temu triumfowi Barcelona na pewno pozostanie liderem La Liga po 15. kolejce. O tym, jak duża będzie ich przewaga nad Realem Madryt (4 pkt, 2 pkt lub 1 pkt) zdecyduje mecz "Królewskich" w środę 3 grudnia o 19:00 na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Za kolei Katalończycy do akcji wrócą w sobotę 6 grudnia w wyjazdowym starciu z Realem Betis.

