Hiszpanie biją na alarm po pudle Lewandowskiego. "Pierwszy w całej historii"

We wtorkowy wieczór FC Barcelona wygrała w hicie 15. kolejki La Liga z Atletico Madryt 3:1. Dla drużyny Hansiego Flicka trafiali Raphinha, Dani Olmo i Ferran Torres. Dla gości gola zdobył Alex Baena. Uwaga wielu skoncentrowała się jednak na Robercie Lewandowskim, który zmarnował rzut karny. Hiszpanie biją na alarm.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka ujawnia, co usłyszał od lekarki. "Chciało mi się płakać"

Lewandowski przeszedł do historii. Niechlubnej

"Robert Lewandowski jest pierwszym piłkarzem Barcelony, który w jednym sezonie nie wykorzystał dwóch rzutów karnych (przeciwko Sevilli i Atletico) w całej historii La Liga" - napisał na portalu X znany z wyliczeń statystycznych Mister Chip.

"Niepokojąca statystyka Lewandowskiego z rzutu karnego" - grzmi nagłówek katalońskiego dziennika "Sport". Kapitan polskiej reprezentacji uchodzi za jednego z największych specjalistów od wykonywania rzutów karnych na świecie. W swojej karierze wykorzystał aż 89 jedenastek, przy zaledwie 12 zmarnowanych.

Po raz pierwszy w karierze Polak nie strzelił dwóch rzutów karnych w jednym sezonie klubowym. Co więcej - do tej pory tylko dwukrotnie zdarzyło się, by nie wykorzystał dwóch jedenastego w tym samym roku. W 2021 roku, jeszcze grając w Bayernie Monachium, nie trafił w lutym z Herthą Berlin, a w listopadzie z Benficą. W 2022 roku nie wykorzystał dwóch karnych w listopadzie. Jednego z Almerią, a drugiego - co było bolesnym doświadczeniem dla polskich kibiców - z Meksykiem na mundialu.

Można przypuszczać, że Lewandowski nie zrezygnuje z wykonywania rzutów karnych. W tym sezonie już wykorzystał jednego - z Celtą Vigo. W poprzednim, poza jedenastką z Villarreal, był skuteczny w aż w ośmiu próbach.

Robert Lewandowski w trwającym sezonie rozegrał 12 ligowych meczów, zdobył w nich osiem goli i zaliczył jedną asystę. FC Barcelona z dorobkiem 37 punktów prowadzi w tabeli La Liga. O cztery punkty wyprzedza Real Madryt, który ma rozegrane jedno spotkanie mniej. Następny mecz Katalończyków w sobotę 6 grudnia. Tym razem na Benito Villamarin z Realem Betis.