Flick zabrał głos po meczu Barcelony. Przekazał złą wiadomość

FC Barcelona nie zwalnia tempa w La Lidze. Drużyna Hansiego Flicka we wtorkowy wieczór w hitowym meczu 15. kolejki pokonała przed własną publicznością Atletico Madryt 3:1. Gole dla zwycięzców zdobyli Raphinha (26. minuta), Dani Olmo (65.) i Fermin Lopez (90.+6.). To piąty z rzędu mecz ligowy FC Barcelony, w którym zdobywa przynajmniej trzy gole i zdobywa trzy punkty.

Hansi Flick zabrał głos po meczu. Przekazał złą wiadomość

Po meczu FC Barcelona - Atletico Madryt głos zabrał Hansi Flick, szkoleniowiec aktualnych mistrzów Hiszpanii. Przekazał złe wieści dla kibiców FC Barcelony. Okazało się bowiem, że Dani Olmo ma kontuzję barku.

- To niesamowite, że Raphinha wrócił. To jeden z naszych najważniejszych zawodników. Pedri ma się dobrze, jest tylko trochę zmęczony i dlatego zszedł wcześniej Co do Daniego Olmo, ma niestety kontuzję barku, więc zobaczymy, co będzie - przyznał Hansi Flick.

Pochwalił też bardzo swoją drużynę

- To był fantastyczny mecz. Walczyliśmy bardzo ciężko, żeby pokonać niesamowitą drużynę. Udało nam się kontrolować grę i znaleźć przestrzeń między liniami, co jest bardzo ważne - dodał Flick.

Drużyna Flicka umocniła się na prowadzeniu w La Lidze. W 15 spotkaniach ma 37 punktów, cztery więcej od Realu Madryt (mecz mniej). Wicelider w środę (godz. 19) zmierzy się na wyjeździe z Athletic Bilbao.

FC Barcelona w sobotę, 6 grudnia zagra na wyjeździe z piątym zespołem tabeli - Betisem. Pojedynek rozpocznie się o godz. 18.30.

