Flick nie mógł uwierzyć. Oto reakcja na pudło Lewandowskiego z karnego

Była 35. minuta hitowego wtorkowego meczu La Ligi: FC Barcelona - Atletico Madryt. Właśnie wtedy przy stanie 1:1 gospodarze zagrali ładną akcję, po której faulowany w polu karnym był Dani Olmo. Sędzia główny Ricardo de Burgos Bengoetxea podyktował jedenastkę. Przez chwilę jeszcze była niepewność, bo arbiter słuchał wiadomości z VAR-u. Ostatecznie jednak utrzymał swoją decyzję.

Tak Flick zareagował na pudło Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego

Do jedenastki podszedł Robert Lewandowski. Polak wziął rozbieg, nie zatrzymał się przed strzałem, ale uderzył fatalnie - wysoko nad bramką. Kamery uchwyciły, jak po tym pudle zareagował Hansi Flick, trener FC Barcelony. Widać było na jego twarzy zdenerwowanie, trochę załamanie.

Niemiecki szkoleniowiec pewnie zupełnie nie spodziewał się, że jego etatowy wykonawca rzutów karnych, nie dość, że nie zdobędzie bramki, to jeszcze nie trafi w bramkę.

Polak po pierwszej połowie był krytykowany przez hiszpańskie media. "Sfrustrowany" - skwitował dziennik "Sport". "Zmarnował rzut karny, posyłając piłkę zbyt wysoko i patrzył, jak Oblak spektakularnie obronił jego strzał głową" - dodano - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl. "Ukarany" - tak z kolei Lewandowskiego określiło "Mundo Deportivo". "Nie wykorzystał rzutu karnego, trafiając ponad poprzeczkę, a następnie Oblak pozbawił go szansy na odkupienie winy, perfekcyjnie broniąc strzał głową polskiej "dziewiątki" - podsumowano".

Lewandowski zrehabilitował się w drugiej połowie. To właśnie Polak miał asystę przy bramce Olmo na 2:1. W szóstej minucie doliczonego czasu gry wynik ustalił rezerwowy Ferran Torres i gospodarze wygrali 3:1.

FC Barcelona po tej wygranej umocniła się na prowadzeniu w La Lidze. W 15 spotkaniach ma 37 punktów, cztery więcej od Realu Madryt (mecz mniej). Wicelider w środę (godz. 19) zmierzy się na wyjeździe z zespołem Athletic Bilbao.

Drużyna Flicka w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Betisem. Pojedynek rozpocznie się w sobotę, 6 grudnia o godz. 18.30.

Zapraszamy Państwa na relację na żywo z pojedynków FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.