Lewandowski na ustach całej Hiszpanii. "Jeden z najgorszych w historii"

Robert Lewandowski zaczął od pierwszej minuty ligowy mecz FC Barcelony z Atletico Madryt (3:1). W pierwszej połowie Polak się nie popisał i zmarnował rzut karny (przy stanie 1:1). Za to w drugiej części wyróżnił się asystą przy golu Daniego Olmo na 2:1. Chwilę później, w 67. minucie, opuścił boisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka ujawnia, co usłyszał od lekarki. "Chciało mi się płakać"

Robert Lewandowski zmarnował rzut karny w meczu FC Barcelona - Atletico Madryt. Mocne słowa

"Lewandowski strzelił wysoko i niecelnie, co było jednym z najgorszych rzutów karnych w długiej karierze Polaka. Wciąż urażony niecelnym strzałem, 'dziewiątka' Barcelony prawie zrekompensowała stratę kilka minut później, ale jej strzał głową został znakomicie obroniony przez Oblaka" - to z kolei fragment pomeczowego tekstu "Marki".

"Polski napastnik nie wszedł w mecz tak, jak się spodziewał, nadal był lekko rozkojarzony i ospały na boisku. Powinien był dać drużynie prowadzenie rzutem karnym, ale ostatecznie oddał jeden ze swoich najgorszych strzałów w karierze" - tak napisał serwis barcauniversal.com o 37-latku, przyznając mu notę 6,5 (najniższa w zespole).

Zobacz też: Sceny we Włoszech. Całkowity zwrot ws. Zielińskiego

Pudło zawodnika bardzo dosadnie podsumował dziennik "AS". "Lewandowski wykonuje jeden z najgorszych rzutów karnych w historii LaLiga: niewiarygodne, gdzie wylądowała piłka. Polski napastnik fatalnie uderzył i zmarnował szansę na podwyższenie wyniku na 2:1" - tak zatytułowano nagranie z tą sytuacją.

Hiszpanie piszą o Robercie Lewandowskim po hicie FC Barcelona - Atletico Madryt

"Jego podania były nieco nieprecyzyjne i zmarnował rzut karny przed przerwą. Jego największym wkładem była asysta przy golu Olmo na 2:1" - tak dziennik "El Desmarque" podsumował grę Polaka, który dostał notę 6.

"Sfrustrowany" - to z kolei ocena "Sportu". "Był bardzo aktywny, ale zmarnował rzut karny, posyłając piłkę wysoko nad poprzeczką i patrzył, jak Oblak spektakularnie obronił jego potężny strzał głową" - czytamy. Tam Lewandowskiemu przyznano 6. Z kolei w "Mundo Deportivo" atakujący dostał 2, tyle że w skali 1-6 (jedna z sześciu najgorszych not).

Dla Roberta Lewandowskiego był to 16 mecz w barwach FC Barcelony w tym sezonie. Strzelił osiem goli (wszystkie w La Lidze) i zanotował dwie asysty.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU