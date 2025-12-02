Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego po koszmarnym pudle z rzutu karnego

Robert Lewandowski wybiegł w podstawowym składzie FC Barcelony na ligowe spotkanie z Atletico Madryt na Camp Nou. Po pierwszej połowie mistrzowie Hiszpanii remisują 1:1, ku wielkiemu niepocieszeniu reprezentanta Polski.

Robert Lewandowski nie popisał się w meczu FC Barcelona - Atletico Madryt. Tak oceniają go Hiszpanie

Przy stanie 1:1 kataloński zespół dostał rzut karny. Do piłki podszedł 37-latek, jednak katastrofalnie przestrzelił nad poprzeczką. W dodatku zaraz potem mógł się zrehabilitować, lecz jego uderzenie głową spektakularnie odbił Jan Oblak.

W tej sytuacji trudno się dziwić krytyce Lewandowskiego ze strony hiszpańskich mediów. "Sfrustrowany" - skwitował dziennik "Sport". "Zmarnował rzut karny, posyłając piłkę zbyt wysoko i patrzył, jak Oblak spektakularnie obronił jego strzał głową" - dodano. Mimo to Polak dostał notę 6, czym nie odstawał od kolegów (niższej nie było, a tylko trzy wyższe).

"Ukarany" - tak z kolei Lewandowskiego określiło "Mundo Deportivo". "Nie wykorzystał rzutu karnego, trafiając ponad poprzeczkę, a następnie Oblak pozbawił go szansy na odkupienie winy, perfekcyjnie broniąc strzał głową polskiej 'dziewiątki'" - podsumowano.

Robert Lewandowski oceniony najniżej w FC Barcelonie po zmarnowanym rzucie karnym

"Polski napastnik pozostał w wyjściowej jedenastce. Nie był szczególnie zaangażowany w początkowej fazie gry, choć jego pressing był intensywny. Wziął odpowiedzialność za rzut karny i posłał piłkę wysoko nad poprzeczkę. Mógł się zrehabilitować minutę później, ale Oblak spektakularnie obronił strzał głową Polaka" - napisała "Marca". Ten dziennik przyznał napastnikowi notę 5, najniższą w zespole.

Relację tekstową z meczu FC Barcelona - Atletico Madryt można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

