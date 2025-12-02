Koszmar Lewandowskiego w 36. minucie hitu z Atletico! Niebywałe, co zrobił

We wtorkowy wieczór FC Barcelona rywalizowała na Camp Nou z Atletico Madryt w hicie ligi hiszpańskiej. Doszło do starcia między liderem a czwartą drużyną w Primera Division. Od lat ten mecz jest szlagierem, natomiast w tym przypadku miał on wiele podtekstów. Julian Alvarez strzela sporo goli w Atletico, ale jest przymierzany do roli następcy Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Z kolei sam Lewandowski mógłby potencjalnie trafić do Atletico, gdy wygaśnie jego kontrakt z Barceloną.

Ależ pudło Lewandowskiego. Nieprawdopodobne, co zrobił

Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Atletico Madryt. To mogło być pewne zaskoczenie, bo część hiszpańskich mediów spodziewała się Ferrana Torresa na środku ataku. Do tej pory Lewandowski strzelił osiem goli w tym sezonie ligi hiszpańskiej. W starciu z Atletico Lewandowski mógł trafić po raz dziewiąty.

Na swoją okazję Lewandowski musiał czekać do 36. minuty. Wtedy był remis 1:1, a Barcelona otrzymała rzut karny, gdy Pablo Barrios sfaulował Daniego Olmo we własnym polu karnym. Do karnego podszedł Lewandowski. Wydawało się, że to będzie formalność i Barcelona obejmie prowadzenie, ale Lewandowski uderzył, jak to mawia młodzież, Panu Bogu w okno. Piłka poleciała wysoko nad bramką, której strzegł Jan Oblak.

Tym samym Lewandowski nie strzelił swojego szóstego gola w meczach z Atletico Madryt. Lewandowski rywalizował z zespołem Diego Simeone jeszcze za czasów gry w Bayernie Monachium - wtedy wystąpił w pięciu meczach i wygrał trzy z nich. Jego najlepszy mecz z Atletico to z pewnością ten z sezonu 23/24, gdy Barcelona wygrała 3:0, a Lewandowski strzelił gola i zanotował dwie asysty.

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Atletico Madryt trwa w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

