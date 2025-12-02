Sensacyjna decyzja Flicka! Oto skład Barcelony na hit z Atletico

Na początku listopada FC Barcelona traciła pięć punktów do prowadzącego Realu Madryt w tabeli ligi hiszpańskiej. Miesiąc później sytuacja zupełnie się odmieniła - Real zaliczył trzy remisy z rzędu, natomiast Barcelona pokonywała Celtę Vigo (4:2), Athletic (4:0) oraz Deportivo Alaves (3:1). Na początku grudnia Barcelona zmierzy się w wielkim hicie Primera Division z Atletico Madryt. Aktualnie oba zespoły w tabeli dzielą zaledwie trzy punkty - Barcelona ma ich 34, a Atletico 31.

Osłabienia w zespole Barcelony. Gwiazda wypadła niemal w ostatniej chwili

W jakim składzie Barcelona podejdzie do rywalizacji? Pewne już jest, że Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z Frenkiego de Jonga, który zmaga się z przeziębieniem. Poza tym zabraknie Ronalda Araujo, Gaviego i Fermina Lopeza, choć ten ostatni ma wrócić na rywalizację z Eintrachtem Frankfurt w fazie ligowej Ligi Mistrzów w połowie grudnia. Po stronie Atletico zabraknie Marcosa Llorente i Robina Le Normanda.

Hiszpanie nie mieli absolutnej pewności co do obsady pozycji środkowego napastnika. "AS" oraz "Mundo Deportivo" wskazywały na Ferrana Torresa, natomiast "Marca" i "Sport" były pewne, że Flick postawi na Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie trener Barcelony wybrał Polaka.

Do ogromnych przetasowań w podstawowym składzie Barcelony na hit z Atletico doszło natomiast w formacji obrony oraz pomocy. Wszystko na skutek absencji Frenkiego De Jonga, którego sensacyjnie w środku pola zastąpi Eric Garcia. To stworzyło lukę na środku obrony, którą wypełni Gerard Martin. To absolutnie niespodziewane posunięcie Flicka, którego nikt się nie spodziewał.

Skład Barcelony na mecz z Atletico Madryt:

Joan Garcia - Jules Kounde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Pedri, Eric Garcia - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Robert Lewandowski

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Atletico Madryt od godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

