Teraz każdy mówi o Lewandowskim. To może być jego następca

Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, więc już powoli może rozglądać się za nowymi klubami. Mówi się, że interesują się nim kluby z Arabii Saudyjskiej, MLS oraz tacy giganci jak AC Milan, czy Fenerbahce. Sam zawodnik jest spokojny, gdyż - jak twierdzi - ma jeszcze czas. Kto wie, być może FC Barcelona zaproponuje mu nowy kontrakt pod koniec bieżącej kampanii.

On może być następcą Lewandowskiego. "Dałbym mu szansę"

Mimo to w mediach cały czas pojawiają się informacje o potencjalnych następcach Polaka. Przez hiszpańskie dzienniki przewinęło się wiele nazwisk, od tych gigantycznych, jak Harry Kane, Erling Haaland, czy Julian Alvarez po te trochę mniejsze, jak Serhou Guirassy, czy Karl Etta Eyong z Levante.

Głos w tej sprawie zabrał Piotr Sadowski - były skautem Manchesteru United oraz Blackburn Rovers, który udzielił wywiadu Tomaszowi Ćwiąkale. - W kontekście Rashforda należałoby się zastanowić, na jakiej pozycji ten zawodnik ostatecznie ma grać. Dla mnie to jest napastnik - zaczął.

- Nie pamiętam za jakiego trenera, ale grał jako napastnik w Manchesterze United, może trochę z konieczności. Dawał naprawdę dobre liczby i potrafi grać jako "dziewiątka". Jest szybki, techniczny, czyta grę i potrafi się znaleźć w odpowiedniej przestrzeni w polu karnym. Zdecydowanie dałbym Rashfordowi w Barcelonie szansę w roli napastnika, jeśli zdarzy się tak, że Robert Lewandowski nie przedłuży kontraktu - zaznaczył.

Piotr Sadowski pracował jako skaut Manchesteru United przez siedem lat. Współpracował także z Blackburn Rovers, czy z Lechem Poznań.

