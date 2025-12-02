Lewandowski czeka na mecz z Atletico, a tu takie wieści z Barcelony!

Lewandowski w barwach "Blaugrany" wystąpił w 162 meczach. Zdobył w nich 109 goli, a także zanotował 21 asyst. W obecnym sezonie na piętnaście spotkań trafił do siatki osiem razy, co jest dobrym wynikiem. Równocześnie jednak zaawansowany wiek 37-latka oraz przydarzające się mu coraz częściej kontuzje zmuszają klub do rozglądania się za nowym środkowym napastnikiem. Dziś Lewandowski prawdopodobnie rozegra kolejny mecz dla Barcelony. Jego drużyna we wtorkowy wieczór zmierzy się z Atletico Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski problemem reprezentacji Polski? "To powinno zostać w szatni"

The Athletic: "37-latek nie podpisze przedłużenia kontraktu"

Pytanie brzmi: czy w takiej sytuacji Barcelona rozstanie się Lewandowskim oraz kiedy to nastąpi? Styczeń i zimowe okno transferowe to ostatni moment, by cokolwiek na transferze Polaka zarobić. W czerwcu 2026 roku jego kontrakt dobiega końca. Podobno jest w nim klauzula przedłużenia o kolejny sezon, ale jak podaje The Athletic, taki scenariusz jest mało realny.

"Najpilniejszą kwestią będzie pozycja nr 9. Kontrakt Roberta Lewandowskiego wygasa w czerwcu, a źródła w Barcelonie twierdzą, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że 37-latek nie podpisze przedłużenia kontraktu" - głosi artykuł The Athletic.

Portal nie wyjaśnił, która ze stron bardziej skłania się ku opcji zakończenia współpracy.

Kłopoty nie tylko z przodu. Oto "priorytet menedżera"

Wiele wskazuje więc na to, że oglądamy ostatnie kilka miesięcy Lewandowskiego w Barcelonie. W mediach już od dawna krąży giełda nazwisk kandydatów, których klub chciałby pozyskać na jego miejsce. Jednym z najpoważniejszych jest Julian Alvarez, snajper Atletico Madryt, przeciwko któremu Barcelona we wtorek o 21:00 zagra mecz w ramach rozgrywek LaLigi

Zdaniem The Athletic, poszukiwanie nowego środkowego napastnika nie jest jedyną kwestią, którą klub musi się zająć. Bardziej niż na brak skuteczności w ataku, Barcelona narzekać może na dziury w obronie. W ubiegłym sezonie tą formacją zwykle dowodził Inigo Martinez, ale zdecydował się odejść do Al-Nassr. Eric Garcia i Pau Cubarsi nie zdołali zastąpić starszego kolegi, podobnie zresztą jak Ronald Araujo. Ten ostatni przed spotkaniem z Atletico poprosił o bezterminowy urlop w celu poprawy swojego zdrowia psychicznego.

"Jaki będzie priorytet menedżera? Nowy środkowy napastnik jest kluczowy, ale nowy środkowy obrońca z pewnością znajdzie się wysoko na liście życzeń Flicka na sezon 2026/2027" - napisał The Athletic.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.