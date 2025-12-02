Hiszpanie podzieleni ws. Lewandowskiego. Nowe wieści przed hitem

Mecz pomiędzy Barceloną a Atletico już tradycyjnie jest jednym z najważniejszych punktów sezonu ligi hiszpańskiej. Każda z drużyn ma za sobą 14 spotkań w LaLiga (choć oficjalnie to kolejka numer 19). W tabeli przewodzi FC Barcelona, która zgromadziła 34 punkty. Wprawdzie Atletico jest dopiero czwarte, ale ma 31 "oczek". Wygrana sprawi więc, że liczbą punktów zrówna. Ale jako że w Hiszpanii w przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje bezpośredni bilans spotkań, to klub z Madrytu zająłby pierwsze miejsce w tabeli.

Co z Lewandowskim? Media podzielone w tej sprawie

Wtorkowe spotkanie będzie też bardzo ważne dla Roberta Lewandowskiego, gdyż po drugiej stronie biegać będzie Julian Alvarez, kreowany na następcę Polaka w Barcelonie. W klasyfikacji strzelców LaLiga Lewandowski zajmuje drugie miejsce i dorobkiem ośmiu bramek. Argentyńczyk ma jedno trafienie mniej. W bezpośredniej rywalizacji 37-latek miałby szansę udowodnić, że skreślanie go z zespołu jest przedwczesne.

Pozostaje pytanie, czy będzie miał okazję zagrać od pierwszej minuty? Według dzienników "Sport" i "El Confidencial", tak się stanie. Innego zdania jest madrycki "AS", który widzi grającego od początku Ferrana Torresa.

Hiszpanie są za to zgodni, że w bramce "Blaugrany" zamiast Wojciecha Szczęsnego zobaczymy Joana Garcię, ale ich opinie różnią się co do tego, kto wystąpi w formacji defensywnej przed bramkarzem. Pewne jest tylko to, że nie zobaczymy tam Ronalda Araujo, który poprosił o bezterminowy urlop, motywując go kwestią zadbania o swoje zdrowie psychiczne.

Z drugiej strony, dokładny skład obrony zespołu Diego Simeone też niesie za sobą kilka pytań. Za to w przypadku ataku gości, wszyscy są zgodni. A przodu zobaczymy wspomnianego Alvareza, wspomaganego przez Alexa Baenę.

Składy "Sport.es":

FC Barcelona: Joan Garcia - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal

Atletico Madryt: Oblak - Molina, Hancko, Gimenez, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Nico - Baena, Julian Álvarez

Składy "AS":

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Raphinha, Torres, Lamine Yamal

Atletico Madryt: Oblak - Pubill, Gimenez, Lenglet, Hancko - Simeone, Barrios, Koke, Nico - Baena, Julian Álvarez

Składy "El Confidencial":

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Raphinha, Torres, Lamine Yamal

Atletico Madryt: Oblak - Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Nico - Baena, Julian Álvarez

