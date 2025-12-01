Gwiazdor Barcelony poprosił o bezterminowy urlop! "Nie chce zaszkodzić drużynie"

Araujo w ostatnich tygodniach często od pierwszej minuty pojawiał się w składzie FC Barcelony. Nie oznacza to jednak, że każde z tych spotkań mógł zaliczyć do udanych. Z Sevillą (1:4) sprokurował rzut karny, który zakończył się bramką dla gospodarzy, a przy kolejnym trafieniu złamał linię spalonego. Z Club Brugge (3:3) dowodzona przez niego defensywa straciła aż trzy gole. A w ostatnim spotkaniu z Chelsea (0:3) Urugwajczyk już w pierwszej połowie wyleciał z boiska po zobaczeniu dwóch żółtych kartek.

Araujo krytyczny wobec siebie. "Uważa, że obecnie nie gra najlepiej"

Najwyraźniej fatalny występ z "The Blues" przelał czarę goryczy u piłkarza. Jak donosi dziennik "Mundo Deportivo", Araujo oraz jego agenci zwrócili się do klubu z prośbą o czas na regenerację zdrowia psychicznego, gdyż sam zainteresowany uważa, że "obecnie nie gra najlepiej i nie chce zaszkodzić drużynie".

Władze Barcelony pozytywnie przychyliły się do prośby zawodnika i wysłały go na rekonwalescencję bez wyznaczania dokładnego terminu powrotu.

"Prośba o wyznaczenie terminu jest "nieokreślona", ponieważ w tych okolicznościach nie można ustalić konkretnych dat, ale jasne jest, że fizycznie urugwajski zawodnik czuje się dobrze. Barca jest do jego dyspozycji, dając mu czas, o który prosi, oraz zapewniając wsparcie psychologiczne, jakiego potrzebuje. Piłkarz ma pełne wsparcie od Joana Laporty, Deco i Hansiego Flicka" - głosi artykuł "Mundo Deportivo".

FC Barcelona już we wtorek 2 grudnia zagra hitowe spotkanie 19 kolejki LaLigi z Atletico Madryt. W takich okolicznościach pewne jest to, że Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z usług Urugwajczyka w tym meczu.

