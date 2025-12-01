Flick przerwał milczenie. Oto co się stało po meczu z Alaves

FC Barcelona pokonała Deportivo Alaves 3:1. Jednak głośno zrobiło się po meczu, kiedy kamery nagrały sfrustrowanego Hansiego Flicka, który został sam na ławce rezerwowych z bardzo ponurą miną. Wyglądał na bardzo zdenerwowanego i zestresowanego, a nawet - według serwisu tribuna.com - był on nawet bliski płaczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hansi Flick otoczony przed ośrodkiem treningowym Barcelony!

Kibice zmartwili się o Hansiego Flicka

Później podszedł do niego Raphinha, który oparł się i schylił się do niego. Tak rozpoczęła się ich krótka konwersacja. Reakcja fanów była natychmiastowa. "Ten film naprawdę mnie poruszył. Co jest nie tak z Hansim? Martwię się" - napisał użytkownik, który udostępnił to nagranie.

Po meczu Niemiec zdradził, co było tematem rozmowy. "Po ostatnim gwizdku Raphinha mówił mi to samo, co ja ostatnio powiedziałem: Poprawimy się. W najbliższych meczach będziemy grać o wiele lepiej" - poinformował Fabrizio Romano.

Trener FC Barcelony zabrał głos. "Byłem rozczarowany"

Na konferencji prasowej przed meczem z Atletico Madryt Hansi Flick ponownie został zapytany o tę sytuację. - Byłem rozczarowany, bo często traciliśmy piłkę, dwóch zawodników z ławki rezerwowych zostało wyrzuconych z boiska… kiedy strzeliliśmy trzeciego gola, Marcus dostał czerwoną kartkę, a ja z nim rozmawiałem - to mój przyjaciel, najważniejsza osoba, jaką tu mam - i ta rozmowa zaprzątała mi myśli. Chciałem trochę ochłonąć; nie chciałem się kłócić - tłumaczył.

- Ale czuję się dobrze i jestem gotowy na wszystko, co przyniesie mi klub. Bardzo się cieszę, że tu jestem. To normalne, że w takim meczu coś może pójść nie tak. Takie mecze mają na ciebie wpływ; poświęcasz dużo energii. Ale potem wracam do domu i odpoczywam. Nie byłem smutny ani nie myślałem o innych rzeczach. Nie jesteśmy w szczytowej formie jak w zeszłym roku, ale mamy potencjał - zapewnił.

Zobacz też: Yamal mógł grać dla innej reprezentacji! "Jest to również mój kraj"

Padło również pytanie o starcie z Atletico Madryt, które zaplanowano na wtorek 2 grudnia. - Musimy zagrać jak najlepiej przeciwko świetnej drużynie. To jedna z najlepszych drużyn w Europie, z ogromną jakością, która znacznie poprawiła się w trakcie letniego okna transferowego. Lubię oglądać ich grę, ponieważ są bardzo dobrzy w ataku… chociaż my też mamy jakość i naszym zadaniem jest ją pokazać - oświadczył.