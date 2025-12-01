To się dzieje! Gruchnęły najnowsze wieści ws. Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen ostatniego lata toczył wojenkę z FC Barceloną - po przyjściu Joana Garcii oraz przedłużeniu umowy z Wojciechem Szczęsnym trener Hansi Flick zakomunikował rodakowi, że widzi go najwyżej w roli bramkarza numer trzy. A klub dał 33-latkowi wolną rękę w poszukiwaniach nowego klubu, gdyż chciałby się go pozbyć ze względu na bardzo wysoką pensję. Ostatecznie sprawy przybrały nieco inny bieg.

Marc-Andre ter Stegen wraca do zdrowia. Fabrizio Romano ogłasza

Niemiec doznał urazu kręgosłupa i, mimo oporów ze strony klubu, poddał się operacji. To oznaczało dłuższą pauzę oraz brak możliwości odejścia w letnim oknie transferowym, w dodatku później golkiper nie chciał udostępnić swojej dokumentacji medycznej, aby klub mógł przekazać ją władzom La Ligi i na tej podstawić zwolnić część budżetu płacowego (to możliwe przy dłuższej pauzie). Ostatecznie strony się porozumiały, a zawodnik mógł spokojnie się rehabilitować.

Właśnie pojawiły się nowe informacje dotyczące ter Stegena. "Wraca do treningów drużynowych, jest prawie gotowy na powrót do kadry meczowej Barcelony. Ponadto rośnie zainteresowanie w kilku klubach przed styczniowym okienkiem transferowym" - napisał w serwisie X dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w doniesieniach z rynku transferowego.

Po powrocie piłkarza do zdrowia, a być może rozegraniu też przez niego kilku spotkań, wróci temat jego transferu. Nawet ostatnio pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony czołowych angielskich klubów - Chelsea, Manchesteru United czy Newcastle United, a także Besiktasu, który miał nawet złożyć ofertę.

Marc-Andre ter Stegen odejdzie z FC Barcelony? Cel jest jasny

33-latek może mieć motywację, aby w styczniu zmienić otoczenie. Jaką? Wyjazd na mistrzostwa świata 2026 w roli pierwszego bramkarza reprezentacji Niemiec. - Najważniejsze jest to, żeby grał, niezależnie od tego, czy jest to absolutnie czołowy klub, czy nie. Sytuacja nie jest łatwa, musimy zobaczyć, jak wygląda jego stan zdrowia i forma. Marc jest bardzo dobrym bramkarzem i ufam, że znajdzie dobre rozwiązanie i będzie regularnie grał. Zobaczymy, co się wydarzy - mówił niedawno selekcjoner Julian Nagelsmann.

Marc-Andre ter Stegen jest piłkarzem FC Barcelony od 2014 r. Dotychczas rozegrał dla niej 422 mecze, z których 175 zakończył bez straty gola. W niemieckiej kadrze wystąpił 44-krotnie (13 czystych kont).

