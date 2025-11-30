W momencie, kiedy Real Madryt pokonał Barcelonę w październikowym Klasyku, wydawało się, że znalazł się na "pole position" w wyścigu po mistrzostwo. Nie minęło jednak dużo czasu, aż ekipa Xabiego Alonso straciła punkty. Ba, zrobiła to dwukrotnie - remisując najpierw z Rayo Vallecano, a potem z Elche. W 14. kolejce Królewscy musieli już wyjątkowo mieć się na baczności, żeby nie stracić pozycji lidera tabeli.

Tak wygląda tabela La Liga po niedzieli

FC Barcelona w sobotę długo męczyła się z Alaves, ale ostatecznie zdołała pokonać tego rywala 3:1. Tym samym awansowała na pierwsze miejsce w tabeli La Liga. Ale mogła szybko je stracić za sprawą właśnie Realu Madryt. Drużyna Alonso mierzyła się na wyjeździe z Gironą. Początkowo nie grała spektakularnie, a od 45. minuty musiała odrabiać straty. Bramkę strzelił wtedy Azzedine Ounahi.

Real z czasem się rozkręcał. W 67. minucie zdołał doprowadzić do wyrównania, po tym, jak jedenastkę wykorzystał Kylian Mbappe. Od tamtego momentu wicemistrzowie Hiszpanii dominowali obraz gry, ale nie błyszczeli skutecznością. Spotkanie zakończyło się więc remisem - już trzecim z rzędu dla piętnastokrotnych zdobywców Ligi Mistrzów. To oznacza jedno: Barca pozostała liderem La Liga!

Warto podkreślić, że 14. kolejka ligi hiszpańskiej jeszcze się nie skończyła. W poniedziałek zmierzą się Rayo Vallecano oraz Valencia.

1. FC Barcelona 34 punkty, 39:16 bilans bramek

2. Real Madryt 33 pkt, 29:13

3. Villareal 32 pkt, 29:13

4. Atletico 31 pkt, 27:11

5. Betis 24 pkt, 22:14,

6. Espanyol 24 pkt, 18:16

7 Getafe 20 pkt, 13:15

8. Bilbao 20 pkt, 14:17

9. Sociedad 16 pkt, 19:21

10. Elche 16 pkt, 15:17

11. Vallecano 16 pkt, 12:14

12. Celta Vigo 16 pkt, 16:19

13. Sevilla 16 pkt, 19:23

14. Alaves 15 pkt, 12:15

15. Mallorca 13 pkt, 15:22

16. Valencia 13 pkt, 12:21

17. Osasuna 12 pkt, 12:18

18. Girona 12 pkt, 13:26

19. Levante 9 pkt, 16:26

20. Oviedo 9 pkt, 7:22