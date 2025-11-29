Kłopoty Flicka! Gwiazda wypadła w ostatniej chwili. Oto skład FC Barcelony

FC Barcelona przystępuje do meczu z Deportivo Alaves po blamażu w Londynie, gdzie Chelsea pokonała drużynę Hansiego Flicka 3:0. W tych rozgrywkach po pięciu kolejkach sytuacja "Dumy Katalonii" nie wygląda ciekawie. Zajmuje 18. miejsce, gromadząc siedem punktów. Bardzo możliwe, że w tej edycji Champions League Barcelona będzie zmuszona zagrać w barażach o udział w 1/8 finału. Zdecydowanie lepiej prezentuje się sytuacja mistrzów Hiszpanii w La Liga.

Lewandowski z szansą na powiększenie dorobku

Oczywiście ekipa Flicka notowała wpadki w tym sezonie ligi hiszpańskiej, ale 31 punktów po 13 kolejkach to bardzo dobry dorobek. W dodatku strata do prowadzącego Realu Madryt wynosi zaledwie punkt.

Deportivo Alaves, najbliższy rywal "Dumy Katalonii", zajmuje w ligowej tabeli 14. lokatę. W 13 meczach piłkarze tego zespołu zgromadzili 15 "oczek". Każdy inny wynik niż zwycięstwo Barcelony będzie trzeba oczywiście rozpatrywać w kategorii sensacji.

Przed tym meczem hiszpańskie media rozpisywały się o tym, że po raz pierwszy od 24 maja w podstawowym składzie Barcelony znajdzie się trio Raphinha - Robert Lewandowski - Lamine Yamal. I te doniesienia znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Trójka piłkarzy, która świetnie ze sobą współpracowała w poprzednim sezonie, wreszcie może zagrać razem od pierwszej minuty.

Warto tutaj dodać, że Lewandowski ma bardzo dobry bilans w starciach z Alaves. W czterech spotkaniach strzelił siedem goli.

Pedri musi jeszcze poczekać. De Jong wypadł w ostatniej chwili

Wciąż w pierwszej "11" nie możemy zobaczyć Pedriego, ale jest szansa, że świetny hiszpański pomocnik pojawi się na placu gry w drugiej połowie. Na domiar złego tuż przed meczem wypadł Frenkie de Jong. Mecz FC Barcelona - Deportivo Alaves rusza o godz. 16:15. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Skład FC Barcelony na mecz z Deportivo Alaves:

Joan Garcia - Gerard Martin, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - Casado, Bernal, Olmo - Raphinha, Lewandowski, Yamal

